"Технологии НАТО": В МВД раскрыли, как украинские кол-центры воруют деньги у россиян
Авдейко: Ущерб от IT-преступлений в 2023 году составил 156,5 млрд рублей
В прошлом году от IT-преступлений российские граждане потеряли 156,5 млрд рублей. Об этом сообщил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
"За последние четыре года количество IT-преступлений увеличилось на треть. Их удельный вес по отношению ко всем остальным преступлениям вырос с 2020 по 2023 год до 34,8%", — сказал он.
Кроме того, он добавил, что более 90% киберпреступлений совершают мошенники из кол-центров, находящихся на территории Украины. По его словам, такие базы спонсируются технологиями НАТО. Авдейко отметил, что буквально пару лет назад телефонные жулики орудовали из тюрем, однако благодаря введению новых законов и работе сотрудников ФСИН подобные случаи удалось победить.
Ранее Life.ru писал, что играющих в популярную криптоигру Hamster Kombat россиян начали взламывать кибермошенники. По словам экспертов, злоумышленники получают доступ к криптокошелькам своих жертв, а затем выводят из них средства. Уточняется, что основной опасностью является ситуация, когда TON-кошелёк жертвы привязывается к приложению преступников через ссылку на фишинговый портал.
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