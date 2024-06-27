"Технологии НАТО": В МВД раскрыли, как украинские кол-центры воруют деньги у россиян

В прошлом году от IT-преступлений российские граждане потеряли 156,5 млрд рублей. Об этом сообщил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"За последние четыре года количество IT-преступлений увеличилось на треть. Их удельный вес по отношению ко всем остальным преступлениям вырос с 2020 по 2023 год до 34,8%", — сказал он.

Кроме того, он добавил, что более 90% киберпреступлений совершают мошенники из кол-центров, находящихся на территории Украины. По его словам, такие базы спонсируются технологиями НАТО. Авдейко отметил, что буквально пару лет назад телефонные жулики орудовали из тюрем, однако благодаря введению новых законов и работе сотрудников ФСИН подобные случаи удалось победить.