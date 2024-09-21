Сдался полиции: В Петербурге бабуля разжалобила мошенника, укравшего 260 тысяч рублей
В Петербурге курьер мошенников добровольно сдался полиции из-за чувства стыда
В Петербурге 24-летний уроженец Пензенской области, подозреваемый в том, что забирал деньги у обманутых мошенниками пенсионеров, добровольно сдался полиции из-за чувства стыда. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской полиции.
Дроппер сдался полиции, потому что его «заела» совесть. Видео © Telegram / Петербургская полиция
«18 сентября он получил от 85-летней жительницы дома 9 по Дачному проспекту 260 000 рублей, которые пенсионерка передала ему, как якобы курьеру от силовых структур, для «обеспечения безопасности» сбережений», — говорится в сообщении ведомства.
Курьер сам пришёл в полицию с повинной. На допросе он признался, что забрал деньги у пенсионерки и перевёл их на криптокошелёк заказчиков преступления. Себе же он оставил всего 4 тысячи рублей. Молодой человек также признался, что это его не первый эпизод. По его словам, на территории Санкт-Петербурга есть ещё двое пенсионеров, которые стали жертвами этой банды. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Life.ru рассказывал, что пенсионер из Москвы попался на уловку мошенников и перевёл на «безопасный счёт» почти 12 миллионов рублей. Затем звонивший лжесотрудник банка убедил мужчину продать принадлежащий ему автомобиль «Киа Соренто», при этом покупателя ему тоже подыскал он же. Однако пенсионер понял, что стал жертвой аферистов и пошёл с заявлением в полицию.
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