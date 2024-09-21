Сдался полиции: В Петербурге бабуля разжалобила мошенника, укравшего 260 тысяч рублей

В Петербурге 24-летний уроженец Пензенской области, подозреваемый в том, что забирал деньги у обманутых мошенниками пенсионеров, добровольно сдался полиции из-за чувства стыда. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

Дроппер сдался полиции, потому что его «заела» совесть. Видео © Telegram / Петербургская полиция

«18 сентября он получил от 85-летней жительницы дома 9 по Дачному проспекту 260 000 рублей, которые пенсионерка передала ему, как якобы курьеру от силовых структур, для «обеспечения безопасности» сбережений», — говорится в сообщении ведомства.

Курьер сам пришёл в полицию с повинной. На допросе он признался, что забрал деньги у пенсионерки и перевёл их на криптокошелёк заказчиков преступления. Себе же он оставил всего 4 тысячи рублей. Молодой человек также признался, что это его не первый эпизод. По его словам, на территории Санкт-Петербурга есть ещё двое пенсионеров, которые стали жертвами этой банды. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.