В Москве пенсионер перевёл 11,6 млн рублей мошенникам на «безопасный счёт»

Пенсионер из Москвы попался на уловку мошенников и перевёл на «безопасный счёт» почти 12 миллионов рублей. Мужчину развели по известной схеме, сообщает городская Прокуратура.

Сначала 76-летний пенсионер получил звонок из «пенсионного фонда». Мужчину попросили подтвердить его данные и продиктовать код из смс сообщения. Далее пострадавшему набрал лжеполицейский, который сообщил о необходимости обезопасить сбережения. Для этого их надо было перевести на «специальный счёт».

Ещё один звонок позже поступил от лжесотрудника банка. Мужчине порекомендовали снять все деньги, скачать мобильное приложение и перевести средства на указанные счета для сохранности сбережений. В итоге дедуля выполнил все указания и перевёл мошенникам 11,6 миллиона рублей.

«Затем звонивший убедил мужчину продать принадлежащий ему автомобиль «Киа Соренто», при этом покупателя ему тоже подыскал лжебанкир. Однако по счастливой случайности, после продажи автомобиля пенсионер не успел перевести деньги мошенникам, а на следующий день понял, что попался на уловки аферистов и обратился в правоохранительные органы», — сообщает Прокуратура Москвы.

На данный момент идёт процесс установления лиц, причастных к мошенническим действиям. Контроль по делу ведёт Измайловская межрайонная прокуратура.