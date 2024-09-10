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10 сентября, 18:08

Кешбэк с подвохом: Мошенники начали воровать деньги россиян через фейковое приложение от Минздрава

Минздрав РФ предупредил о новой схеме мошенничества через фейковое приложение

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых россиян. Аферисты предлагают потенциальным жертвам установить «приложение от Минздрава» и получить кешбэк за пройденные обследования, а потом выводят деньги. О новой схеме развода предупредили в ведомстве.

«Теперь аферисты звонят и убеждают установить новое «приложение Минздрава», если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк. После того, как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте», — сообщили в Минздраве РФ.

В министерстве заметили, что у ведомства нет никаких специальных приложений, а все цифровые сервисы доступны на «Госуслугах».

Раскрыто, как мошенники воруют деньги у россиян при помощи их детей
Раскрыто, как мошенники воруют деньги у россиян при помощи их детей

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники стали втираться в доверие россиян под видом сотрудников Россетей. Они, представляясь членами организации, говорят жертвам о необходимости установки или замены счётчиков. У людей запрашивают персональные данные и логин от портала «Госуслуг», а затем взламывают кабинеты с личной информацией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Никита Осипов
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