Кешбэк с подвохом: Мошенники начали воровать деньги россиян через фейковое приложение от Минздрава
Минздрав РФ предупредил о новой схеме мошенничества через фейковое приложение
Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых россиян. Аферисты предлагают потенциальным жертвам установить «приложение от Минздрава» и получить кешбэк за пройденные обследования, а потом выводят деньги. О новой схеме развода предупредили в ведомстве.
«Теперь аферисты звонят и убеждают установить новое «приложение Минздрава», если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк. После того, как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте», — сообщили в Минздраве РФ.
В министерстве заметили, что у ведомства нет никаких специальных приложений, а все цифровые сервисы доступны на «Госуслугах».
Ранее Life.ru сообщал, что мошенники стали втираться в доверие россиян под видом сотрудников Россетей. Они, представляясь членами организации, говорят жертвам о необходимости установки или замены счётчиков. У людей запрашивают персональные данные и логин от портала «Госуслуг», а затем взламывают кабинеты с личной информацией.
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