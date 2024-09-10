Кешбэк с подвохом: Мошенники начали воровать деньги россиян через фейковое приложение от Минздрава

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых россиян. Аферисты предлагают потенциальным жертвам установить «приложение от Минздрава» и получить кешбэк за пройденные обследования, а потом выводят деньги. О новой схеме развода предупредили в ведомстве.

«Теперь аферисты звонят и убеждают установить новое «приложение Минздрава», если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк. После того, как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте», — сообщили в Минздраве РФ.

В министерстве заметили, что у ведомства нет никаких специальных приложений, а все цифровые сервисы доступны на «Госуслугах».