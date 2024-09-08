Раскрыто, как мошенники воруют деньги у россиян при помощи их детей

Россиянам рассказали о нескольких схемах мошенников, которые основаны на доверчивости детей. При помощи несовершеннолетних преступники подбираются к кошелькам родителей и воруют крупные суммы денег, заявил RG.ru доцент Финансового университета при Правительстве Пётр Щербаченко.

Например, аферисты создают фальшивые онлайн-игры или сами становятся участниками таких игр и предлагают детям услуги для обхода ограничений. Таким образом они получают доступ к данным банковских карт родителей.

Также мошенники могут размещать поддельные ссылки и сведения о заработке в интернете. Детей заманивают обещаниями быстрых денег за проведение опросов, тестов или финансовых игр, которые фактически действуют как пирамиды: приведи друзей и получи деньги за новых участников. Подростков уговаривают поделиться сведениями о банковской карте, чтобы перевести деньги за дроперство.

Кроме того, аферисты создают фальшивые карточки в интернет-магазинах с большими скидками. Это один из самых простых способов получения информации о банковской карточке родителей.

«Нужно понимать, если банковская карта ребёнка связана с учётной записью родителей, финансы всей семьи находятся под большой угрозой», — отметил Щербаченко.

Он сообщил о важности научить детей быть осторожными с информацией в интернете и не переходить по подозрительным ссылкам. Также стоит включить двухфакторную аутентификацию для онлайн-учётных записей в соцсетях.