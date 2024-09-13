ВТБ рассказал о трёх хитрых схемах мошенников с удалённым доступом 13 сентября, 07:34 Мошенники обманывают россиян с помощью удалённых программ. Обложка © freepik

В России аферисты научились похищать деньги граждан при помощи удалённого доступа через фейковые приложения, такая мошенническая схема активно использовалась ими с июля по август текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Помимо методов социальной инженерии мошенники активно используют программы удалённого доступа, чтобы выудить личные данные и средства клиентов... Злоумышленники под разными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, и далее с его помощью похищают деньги или оформляют кредит», — приводятся слова главы департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.

Чаще всего аферисты звонили своим жертвам от лица работников портала «Госуслуги» и убеждали в необходимости обновить свои данные. Гражданину предлагалось скачать себе некую «программу», которая якобы помогает быстро внести изменения. Однако, выполнив указания мошенников, человек фактически передавал им доступ в свой телефон со всеми паролями и онлайн банком.

Кроме того, аферисты звонили россиянам и от лица других известных служб, в частности были звонки от «Мосэнерго» и сервиса бесплатных объявлений. В последнем случае звонящий представлялся покупателем товара, просил включить видеосвязь, после чего убеждал собеседника перейти по скинутой им ссылке, в результате чего мошенник получал доступ к телефону.

Чугунов добавил, что на подобные схемы обмана приходится до 40% случаев потери россиянами денег. По его словам, в идеале следует установить на свой смартфон антивирусную программу, определитель номера, а также не нужно переходить по незнакомым ссылкам.

Ранее в МВД РФ сообщили, что ликвидирована разветвлённая сеть узлов связи, которой телефонные мошенники пользовались для хищения средств у россиян. Она охватывала 13 регионов страны.

Авторы Татьяна Миссуми