МВД ликвидировало в 13 регионах России сеть узлов связи телефонных мошенников

Ликвидирована разветвлённая сеть узлов связи, которой телефонные мошенники пользовались для хищения средств у россиян. Она охватывала 13 регионов страны. Информацию об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

МВД ликвидировало разветвлённый узел связи, использовавшийся телефонными мошенниками. Видео © Telegram / Ирина Волк

При помощи данного узла связи злоумышленники имели возможность дистанционно совершать звонки гражданам России. Их курировал анонимный куратор, находившийся за пределами РФ. Заманивали в мошенническую схему преимущественно молодых людей, которым высылали специальные сим-боксы, позволяющие менять номера телефонных мошенников на российские.

Также сообщается, что соучастники преступления регулярно сменяли местоположение, арендуя новые квартиры. Всего было использовано свыше 8 тысяч телефонный номеров, через которые удалось провести не менее 100 мошеннических схем. Известно об изъятии 39 единиц сетевого оборудования, а также задержании 26 подозреваемых.