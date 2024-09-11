МВД ликвидировало в 13 регионах России сеть узлов связи телефонных мошенников
Ликвидирована разветвлённая сеть узлов связи, которой телефонные мошенники пользовались для хищения средств у россиян. Она охватывала 13 регионов страны. Информацию об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.
МВД ликвидировало разветвлённый узел связи, использовавшийся телефонными мошенниками. Видео © Telegram / Ирина Волк
При помощи данного узла связи злоумышленники имели возможность дистанционно совершать звонки гражданам России. Их курировал анонимный куратор, находившийся за пределами РФ. Заманивали в мошенническую схему преимущественно молодых людей, которым высылали специальные сим-боксы, позволяющие менять номера телефонных мошенников на российские.
Также сообщается, что соучастники преступления регулярно сменяли местоположение, арендуя новые квартиры. Всего было использовано свыше 8 тысяч телефонный номеров, через которые удалось провести не менее 100 мошеннических схем. Известно об изъятии 39 единиц сетевого оборудования, а также задержании 26 подозреваемых.
Ранее Life.ru рассказал о новой мошеннической схеме кражи посредством QR-кода. Для перехвата данных злоумышленники отправляют их на электронную почту и таким образом похищают средства, когда жертва сканирует подделку.
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