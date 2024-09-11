Россиян предупредили о схеме мошенничества с QR-кодами

Мошенники зачастую используют поддельные QR-коды. Они присылают их на электронную почту и таким образом похищают данные или средства, когда жертва сканирует подделку. Об этом РИА «Новости» сообщил член парламентского комитета по информационной политике Антон Немкин.

«С развитием бесконтактных платежей и цифровых технологий, злоумышленники стали активно использовать поддельные QR-коды. Например, мошенники могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счёт преступников», — предупредил народный избранник.

По его словам, злоумышленники мошенники могут отправлять поддельные QR-коды, предлагая перейти по ссылке для получения "выигрыша" или скидки. Как утверждает Немкин, мошенники также создают видео и аудио, в которых меняют лица и голоса. Они используют эти методы для шантажа, обмана и проведения манипуляций.