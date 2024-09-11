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11 сентября, 05:02

Россиян предупредили о схеме мошенничества с QR-кодами

Депутат Немкин: Мошенники могут использовать поддельные QR-коды для кражи денег

Мошенники зачастую используют поддельные QR-коды. Они присылают их на электронную почту и таким образом похищают данные или средства, когда жертва сканирует подделку. Об этом РИА «Новости» сообщил член парламентского комитета по информационной политике Антон Немкин.

«С развитием бесконтактных платежей и цифровых технологий, злоумышленники стали активно использовать поддельные QR-коды. Например, мошенники могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счёт преступников», — предупредил народный избранник.

По его словам, злоумышленники мошенники могут отправлять поддельные QR-коды, предлагая перейти по ссылке для получения "выигрыша" или скидки. Как утверждает Немкин, мошенники также создают видео и аудио, в которых меняют лица и голоса. Они используют эти методы для шантажа, обмана и проведения манипуляций.

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Ранее эксперт Кокорева рекомендовала при потере смартфона активировать удалённую блокировку. Современные смартфоны и планшеты позволяют удалённо заблокировать устройство или полностью стереть с него информацию. Эксперт советует убедиться, что эти функции включены и настроены заранее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

Илья Попов
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