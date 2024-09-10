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10 сентября, 05:30

Не дайте мошенникам шанса: Эксперт назвала способы защиты личных данных при потере смартфона

Эксперт Кокорева: При потере смартфона нужно активировать удалённую блокировку

В современном цифровом мире потеря гаджета может привести не только к неудобствам, но и к серьёзной угрозе безопасности личных данных, предупредила эксперт Ксения Кокорева. Если смартфон окажется в руках злоумышленников, они могут получить доступ к личной информации и использовать её в мошеннических схемах.

В беседе с «Газетой.ru» Кокорева подчеркнула важность активации функций удалённой блокировки и стирания данных. Современные смартфоны и планшеты позволяют удалённо заблокировать устройство или полностью стереть с него информацию. Эксперт советует убедиться, что эти функции включены и настроены заранее.

«Убедитесь в наличии резервного копирования данных. Создание резервных копий данных — не только защита от потери материалов, но и способ быстро восстановить доступ к важной информации после потери устройства», — рекомендовала руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru.

Кокорева также напомнила о важности использования сложных паролей. Они должны состоять из комбинаций букв, цифр и специальных символов. Использование менеджеров паролей поможет генерировать и хранить безопасные пароли, минимизируя риск их утечки.

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Ранее россиянам рассказали о нескольких схемах мошенников, которые основаны на доверчивости детей. Такж, злоумышленники могут размещать поддельные ссылки и сведения о заработке в Интернете.

Обложка ©

unsplash / Rami Al-zayat

Артём Гапоненко
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