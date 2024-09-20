Мошенники придумали схему со «списками на обмен» для родных бойцов, попавших в плен
В РКК предупредили о мошенниках, обманывающих семьи военнопленных
У онлайн-мошенников появилась новая схема: под видом Российского Красного Креста они отправляют родным попавших в плен или пропавших без вести военнослужащих предложение внести бойцов в специальный «список на обмен». За такую «услугу», конечно же, попросят заплатить, предупредили в пресс-службе настоящего РКК.
«Родные пропавших без вести и военнопленных получают сообщения и звонки от людей, которые представляются сотрудниками Красного Креста. Мошенники пишут, что военнопленный просил с ними связаться по поводу включения в список на обмен. Для осуществления обмена пленными родственников просят перейти по ссылке и заполнить там анкету, либо внести предоплату за услугу», — объяснили в организации.
РКК напоминает, что переходить по неизвестным ссылкам опасно, как и заполнять присланные непроверенным источником анкеты. Сотрудники организации никогда не берут средств за оказание услуг, а также не просят семьи военнопленных записывать видео для процесса поиска или заполнить «форму на обмен» и не звонят со скрытых номеров.
Ранее в Госдуме предупредили о ещё одной новой уловке аферистов, с помощью которой они получают доступ к персональной информации или даже деньгам доверчивых жертв. Для этого используется поддельный софт для отслеживания состояния здоровья. Причём функции для прикрытия действительно позволяют отслеживать физическую активность или, например, вести дневник питания, что из-за чего выявить вредоносное ПО становится сложнее.
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