Мошенники придумали схему со «списками на обмен» для родных бойцов, попавших в плен

У онлайн-мошенников появилась новая схема: под видом Российского Красного Креста они отправляют родным попавших в плен или пропавших без вести военнослужащих предложение внести бойцов в специальный «список на обмен». За такую «услугу», конечно же, попросят заплатить, предупредили в пресс-службе настоящего РКК.

«Родные пропавших без вести и военнопленных получают сообщения и звонки от людей, которые представляются сотрудниками Красного Креста. Мошенники пишут, что военнопленный просил с ними связаться по поводу включения в список на обмен. Для осуществления обмена пленными родственников просят перейти по ссылке и заполнить там анкету, либо внести предоплату за услугу», — объяснили в организации.

РКК напоминает, что переходить по неизвестным ссылкам опасно, как и заполнять присланные непроверенным источником анкеты. Сотрудники организации никогда не берут средств за оказание услуг, а также не просят семьи военнопленных записывать видео для процесса поиска или заполнить «форму на обмен» и не звонят со скрытых номеров.