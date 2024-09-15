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15 сентября, 02:47

Россиян предупредили о новой угрозе, которая может оказаться в смартфоне у каждого

Депутат Немкин: Поддельный софт для здоровья становится популярным у мошенников

В России набирает популярность мошенническая схема, при которой злоумышленники получают доступ к данным или кошелькам своих жертв с помощью поддельных приложений для отслеживания здоровья. Обычно такой софт ничем не отличается от оригинальных программ и предлагает пользователям отслеживать свою активность и вести дневник питания, предупредил депутат Госдумы Антон Немкин.

Член комитета Госдумы по информполитике описал типичный алгоритм действий аферистов. Липовое приложение после установки предлагает владельцу смартфона купить премиумный пакет с дополнительными функциями. В момент оплаты мошенники получают доступ к банковским данным. А в некоторых случаях программа может запросить доступ к конфиденциальной информации и даже к истории медицинских обращений.

«Мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало ещё одной распространённой угрозой», — рассказал Немкин РИА «Новости».

Телефонные мошенники переключились на детей и подростков
Телефонные мошенники переключились на детей и подростков

А тем временем борьба с телефонными мошенниками в России вышла на новый уровень. Удар по незаконному обогащению аферистов может нанести проект об изменении правил оказания услуг связи, подготовленный Минфином.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Илья Пушкарев
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