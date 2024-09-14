Минцифры планирует изменить правила оказания услуг телефонной связи в России

Минцифры РФ подготовило проект об изменении правил оказания услуг телефонной связи. Инициатива рассчитана на шесть лет и призвана повысить безопасность абонентов, а также направлена на борьбу с мошенничеством. Текст документа опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Основным нововведением в случае принятия проекта закона станет подтверждение личности при заключении договора об оказании услуг связи. Россияне смогут сделать это несколькими способами: по биометрии, с помощью паспорта или «Госуслуг». Иностранным же гражданам доступна лишь биометрия.