Минцифры планирует изменить правила оказания услуг телефонной связи в России
Минцифры РФ подготовило проект об изменении правил оказания услуг телефонной связи. Инициатива рассчитана на шесть лет и призвана повысить безопасность абонентов, а также направлена на борьбу с мошенничеством. Текст документа опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Основным нововведением в случае принятия проекта закона станет подтверждение личности при заключении договора об оказании услуг связи. Россияне смогут сделать это несколькими способами: по биометрии, с помощью паспорта или «Госуслуг». Иностранным же гражданам доступна лишь биометрия.
Также операторам связи разрешат уведомлять своих клиентов о превышении максимального количества SIM-карт и приостанавливать услуги связи в случае игнорирования предупреждения. Для россиян лимит составляет 20 «симок», для гостей из других государств — всего десять. Избавиться от лишних карт граждане РФ должны будут до 1 ноября 2025 года.
Борьбу с «серыми» SIM-картами российские власти ужесточили после теракта в «Крокус сити холле», а также на фоне роста случаев телефонного мошенничества. Кроме того, такие «симки» нередко задействуются для финансирования борьбы против РФ, уверены в Госдуме.
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