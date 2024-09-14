Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 21:34

Минцифры планирует изменить правила оказания услуг телефонной связи в России

Минцифры РФ подготовило проект об изменении правил оказания услуг телефонной связи. Инициатива рассчитана на шесть лет и призвана повысить безопасность абонентов, а также направлена на борьбу с мошенничеством. Текст документа опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Основным нововведением в случае принятия проекта закона станет подтверждение личности при заключении договора об оказании услуг связи. Россияне смогут сделать это несколькими способами: по биометрии, с помощью паспорта или «Госуслуг». Иностранным же гражданам доступна лишь биометрия.

Также операторам связи разрешат уведомлять своих клиентов о превышении максимального количества SIM-карт и приостанавливать услуги связи в случае игнорирования предупреждения. Для россиян лимит составляет 20 «симок», для гостей из других государств — всего десять. Избавиться от лишних карт граждане РФ должны будут до 1 ноября 2025 года.

Сотни миллиардов. Эксперты рассказали об ущербе от преступлений с использованием "серых" SIM-карт
Сотни миллиардов. Эксперты рассказали об ущербе от преступлений с использованием "серых" SIM-карт

Борьбу с «серыми» SIM-картами российские власти ужесточили после теракта в «Крокус сити холле», а также на фоне роста случаев телефонного мошенничества. Кроме того, такие «симки» нередко задействуются для финансирования борьбы против РФ, уверены в Госдуме.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / justyle

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Минцифры РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров