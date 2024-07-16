Сотни миллиардов. Эксперты рассказали об ущербе от преступлений с использованием "серых" SIM-карт Преступления с использованием незарегистрированных или левых SIM-карт растут примерно на 40% в год. Такие данные озвучил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов в пресс-центре НСН. 16 июля, 15:30 После теракта в "Крокусе" и расцвета телефонного мошенничества в Госдуме предложили ужесточить борьбу с "серыми" сим-картами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kelly Marken

Говоря о преступлениях с использованием "серых" SIM-карт, депутат подчеркнул, что они не индивидуальные – это большая, сложно выстроенная система, и организованная преступность зарабатывает миллиарды.

Если мы говорим вообще о киберпреступлениях и о цифрах, которые есть в этой среде, то мы их уже исчисляем сотнями миллиардов рублей, которые люди отдают мошенникам и жуликам всех мастей. Понятно, что сегодня вот эти мошеннические схемы, они работают в тесном сопряжении с недружественными странами, с украинской юрисдикцией. И мы видим, что так или иначе мошеннические схемы приводят к тому, что идет финансирование борьбы против России, депутат Артём Кирьянов.

Для борьбы с этой проблемой необходимо в том числе закреплять все механизмы принудительной блокировки звонков и использования подменных историй с SIM-картами и SIM-боксами на государственном уровне, считает Кирьянов. Кроме того, он затронул тему деанонимизации в интернете и напомнил про инициативу, обязывающую публичные каналы с аудиторией свыше 1000 человек в сутки передавать данные о себе в Роскомнадзор.

"Совершенно понятная история. Нам давно надо забыть о том, что существует некая анонимность в интернете. Это недопустимая позиция с учетом того, что сегодня онлайн и оффлайн жизни, <…> они практически одинаково значимы для человека. В онлайне человек совершает юридически значимые действия, хранит деньги, конфиденциальную информацию. В общем-то, весь профиль, вся жизнь человека, она также доступна через онлайн. И в этом смысле никакой анонимности, никакого облегченного, например, порядка по наказаниям быть не должно. Здесь каждый должен нести очень серьезную ответственность за то, что он делает", — отметил парламентарий.

С ним согласился и председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов, который поделился своим мнением относительно ситуации с рынком "серых" SIM-карт. По его словам, их наличие открывает большой простор для злоупотребления.

"Предприниматели, которые недобросовестные, которые выступают на другой стороне с помощью онлайн, они становятся еще более закрытыми, их еще сложнее найти, потому что одно из самых распространенных нарушений – это отсутствие реквизитов или отсутствие информации о хозяйствующем субъекте, с которым потребитель имеет дело. То есть, да, на сайте может быть указан телефон, может быть какое-то наименование, но потом, когда потребитель сталкивается с нарушением или с мошенническими практиками, речь может идти о чем угодно: или о товаре, который не доставили, или о мошенничестве, когда просто деньги взяли, ничего не привезли, или привезли не то, что нужно, или привезли подделку. Потом, когда в попытках размотать эту цепочку и найти виновных, мы понимаем, что симка выдана на неустановленное лицо и после короткого периода использования, когда потребители собирают деньги, она ликвидируется так или иначе", правозащитник Олег Павлов.

Помимо этого, эксперт затронул и тему блогеров, работающих на враждебных России площадках. Он подчеркнул, что это – серьезная проблема, и из нее необходимо искать выход.

«С одной стороны, понимаем, что эти платформы популярны в силу ранних сроков создания, качественного и разнообразного контента <…> Но мы также понимаем прекрасно, что все эти платформы используются против интересов Российской Федерации. Если мы посмотрим те рекомендации, те выдачи, которые мы там получаем, вопреки даже нашим интересам, хотя мы это никогда не запрашивали, никогда такие ролики не смотрели. Если мы посмотрим ту канву, которую нам эти социальные сети, видеохостинги навязывают, мы понимаем, что это инструмент, который используется против нас, против наших граждан, против наших детей, которые тоже падки на различный контент. И, скажем так, дозволяя свободно отечественным блогерам активно работать на этих платформах и зарабатывать, мы тем самым подпитываем и провоцируем наших граждан, которые, уделяют внимание этим блогерам, бросаем их в «сети» этих платформ. Поэтому, очевидно, из-за этой ситуации нужно искать выход. Он не только, конечно, состоит в запретительных и штрафных санкциях, он отчасти и в мерах стимулирования. Но если этим не заниматься, мы по-прежнему сами отдаем вот эту информационную сферу, сферу такого идеологического противоборства в руки противника», — комментирует Павлов.

Свои предложения по законодательному регулированию озвучил заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин. Вначале спикер подчеркнул, что работа, которую ведет Госдума, крайне важна, и новый законопроект – не первый "подход к снаряду".

"Последовательно законодательство ужесточается в этой сфере. Сначала мы начали с того, что ограничили продажу SIM-карт в стационарных местах. Затем потребовали предоставлять информацию о корпоративных абонентах. Предоставили возможность Роскомнадзору блокировать номера после проверки и неподтверждения данных об абоненте. И уже на сегодня по такой процедуре заблокировано более 3 миллионов номеров. Но это, конечно же, капля в море. Тем более, что по статистике того же надзорного органа у нас есть порядка 256 человек, на которых зарегистрировано миллион SIM-карт. Это, конечно, недопустимо", — полагает юрист.

Борис Едидин предложил разграничить разновидности SIM-карт на законодательном уровне, чтобы упростить работу регулятора и сделать ее более эффективной.

Для юридически значимых действий должна быть одна SIM-карта, она должна иметь особенный статус, особую форму выпуска и дополнительные требования личного прихода к оператору связи или в МФЦ для получения именно этой SIM-карты. Для обычного общения можно использоваться обычные SIM-карты, с помощью таких номеров нельзя завершить платеж, открыть счет в банке, перевести деньги. Таким образом мы сможем обезопасить граждан и сократить сферу надзора для правоохранительных органов, тогда основное внимание будет уделено для SIM-карт, которые используются для совершения юридически значимых действий Борис Едидин.

Авторы Марина Фещенко