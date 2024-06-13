На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты" со всеми номерами пользователя

Все телефонные номера, оформленные на пользователя, будут отображаться в специальном разделе "Мои SIM-карты" на интернет-портале Госуслуг. Такая норма содержится в законопроекте, направленном на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи. Документ уже внесён на рассмотрение Госдумы.

"Учитывая многочисленные факты мошенничества с регистрацией SIM-карт по подложным документам, считаем необходимым дать россиянам возможность не только обладать всей полнотой информации о телефонных номерах, оформленных на их паспорта, но и прекращать обслуживание неиспользуемых номеров прямо из кабинета "Госуслуг", — сообщил в своём телеграм-канале замглавы думского Комитета по информполитике Антон Горелкин.

Он добавил, что к иностранцам, которые пользуются услугами российских сотовых операторов, законопроектом вводятся более жёсткие требования. Если документ будет принят, они больше не смогут заключать договор о предоставлении услуг связи через Интернет — только в салонах и точках продаж, с обязательным использованием Единой биометрической системы. Кстати, на одного иностранного гражданина, по словам Горелкина, можно будет оформить не более десяти номеров.