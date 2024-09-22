«Освободим от долгов и вернём деньги»: Адвокат назвал признаки, выдающие в «юристах» мошенников

Зачастую россияне при желании решить правовые вопросы могут нарваться на лжеюристов и откровенных мошенников. Как их распознать, объяснил председатель московской коллегии адвокатов «Адвокатъ» Андрей Мисаров. В частности, он обратил внимание на конкретные предложения юридических услуг.

«Во-первых, насторожить должна агрессивная реклама, обещающая гарантированные результаты, например: «освободим от долгов» или «вернём деньги». Такие фразы, как правило, не имеют под собой никакой юридической основы», — предупредил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, эксперт призвал быть внимательнее к фирмам, которые рассказывают о якобы связях с чиновниками и силовиками. Уникальные методы решения дел и большое количество хвалебных отзывов тоже должны насторожить. Настоящие юристы не дают гарантий, а лишь обозначают перспективы, отметил адвокат.