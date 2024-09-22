Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 15:41

«Освободим от долгов и вернём деньги»: Адвокат назвал признаки, выдающие в «юристах» мошенников

Адвокат Мисаров: Услугу «освободить от долгов» предлагают юристы-мошенники

Зачастую россияне при желании решить правовые вопросы могут нарваться на лжеюристов и откровенных мошенников. Как их распознать, объяснил председатель московской коллегии адвокатов «Адвокатъ» Андрей Мисаров. В частности, он обратил внимание на конкретные предложения юридических услуг.

«Во-первых, насторожить должна агрессивная реклама, обещающая гарантированные результаты, например: «освободим от долгов» или «вернём деньги». Такие фразы, как правило, не имеют под собой никакой юридической основы», — предупредил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, эксперт призвал быть внимательнее к фирмам, которые рассказывают о якобы связях с чиновниками и силовиками. Уникальные методы решения дел и большое количество хвалебных отзывов тоже должны насторожить. Настоящие юристы не дают гарантий, а лишь обозначают перспективы, отметил адвокат.

Кроме того, Мисаров призвал проверять компании через официальные сайты Минюста или Адвокатской палаты. По его словам, если в названии фирмы упоминаются адвокаты, но подтверждения этому нет, значит велика вероятность, что это мошенники.

Картаполов назвал шантрапой обвинённого в мошенничестве экс-адвоката Пашаева
Картаполов назвал шантрапой обвинённого в мошенничестве экс-адвоката Пашаева

К слову, недавно в России прогремело громкое дело. Известного адвоката Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве по подозрению в мошенничестве на 45 миллионов рублей. По версии следствия, он обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Звёздному юристу теперь грозит десять лет заключения.

Обложка ©

Pixabay / smuldur

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров