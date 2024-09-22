«Освободим от долгов и вернём деньги»: Адвокат назвал признаки, выдающие в «юристах» мошенников
Адвокат Мисаров: Услугу «освободить от долгов» предлагают юристы-мошенники
Зачастую россияне при желании решить правовые вопросы могут нарваться на лжеюристов и откровенных мошенников. Как их распознать, объяснил председатель московской коллегии адвокатов «Адвокатъ» Андрей Мисаров. В частности, он обратил внимание на конкретные предложения юридических услуг.
«Во-первых, насторожить должна агрессивная реклама, обещающая гарантированные результаты, например: «освободим от долгов» или «вернём деньги». Такие фразы, как правило, не имеют под собой никакой юридической основы», — предупредил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Кроме того, эксперт призвал быть внимательнее к фирмам, которые рассказывают о якобы связях с чиновниками и силовиками. Уникальные методы решения дел и большое количество хвалебных отзывов тоже должны насторожить. Настоящие юристы не дают гарантий, а лишь обозначают перспективы, отметил адвокат.
Кроме того, Мисаров призвал проверять компании через официальные сайты Минюста или Адвокатской палаты. По его словам, если в названии фирмы упоминаются адвокаты, но подтверждения этому нет, значит велика вероятность, что это мошенники.
К слову, недавно в России прогремело громкое дело. Известного адвоката Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве по подозрению в мошенничестве на 45 миллионов рублей. По версии следствия, он обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Звёздному юристу теперь грозит десять лет заключения.
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