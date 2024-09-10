Две московские пенсионерки лишились 6,8 млн рублей после разговора с мошенниками

Две пожилые жительницы российской столицы лишились многомиллионных накоплений после телефонного разговора с мошенниками. Всё началось со звонка от «сотрудников ресурсоснабжающей организации», которые сообщили пенсионеркам о необходимости заменить электросчётчики, рассказали в прокуратуре Москвы.

Первая потерпевшая 70 лет без каких-либо сомнений предоставила злоумышленникам доступ к личному кабинету в банковском приложении, откуда мошенники списали 2,4 миллиона рублей. Вторую жертву разводилы сначала вынудили продиктовать номер СНИЛС, а потом под видом полиции призвали срочно перевести все деньги на «безопасный счёт». Напуганная 78-летняя бабуля выполнила требования и лишилась 5,4 миллиона рублей.

«Установление лиц, причастных к совершению мошеннических действий в отношении москвичек, на контроле в прокуратуре», — сказано в сообщении.