Аферисты обманули трёх преподавателей московских вузов на 35 млн, притворившись ФСБшниками

Аферисты обманули двух преподавателей МГУ и одного из РУДН в общей сложности более чем на 35 миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал издания «Сапа», мошенники обрабатывали их с апреля до конца августа.

По данным журналистов, пострадавшим звонили якобы из ФСБ и обвиняли их в спонсировании террористов, а потом переключали на псевдосотрудников ЦБ или Росфинмониторинга. Напуганные педагоги снимали все сбережения, брали кредиты, занимали у знакомых и продавали жильё.

В итоге 54-летняя Елена П. из РУДН осталась без московской квартиры и сбережений на 17,1 миллиона. В то же время 52-летняя Ольга Г. из МГУ лишилась 12,2 млн, продав жилплощадь. Её коллега, 86-летний профессор математики Юрий П. отдал мошенникам 5,8 млн.

Крупные суммы у жертв аферистов забирали курьеры. Суммы поменьше они сами отправляли через банкоматы. Правоохранители разыскивают злоумышленников.