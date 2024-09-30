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30 сентября, 10:25

«Красные флаги»: Россиянам объяснили, как противостоять самому популярному способу мошенничества

Эксперт Михайлов: Более половины мошенников звонят россиянам по телефону

Мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана доверчивых граждан, однако самым популярным из них остаются телефонные звонки. Так называемый вишинг злоумышленники применяют в более чем половине случаев, рассказал специалист по информационной безопасности Кай Михайлов.

Вишинг подразумевает, что мошенники звонят жертвам и под разными предлогами вынуждают совершать действия в своих интересах. Как отметил собеседник РИАМО, зачастую аферисты используют уже имеющуюся информацию о человеке, предлагая ему решить ту или иную проблему либо получить услугу. Звонок может быть связан с популярными или актуальными темами.

«Иногда сложно понять, кто вам звонит — мошенник или реальный представитель организации. Но есть несколько общих «красных флагов» в вишинге, которые могут сигнализировать о том, что по ту сторону телефона — злоумышленник», — подчеркнул эксперт.

В частности, следует помнить, что мошенники стараются торопить свою жертву с ответом, когда, например, просят назвать код из SMS — сотрудники банка так не делают. Кроме того, злоумышленники часто меняют номера телефонов или используют переадресацию вызовов.

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Напомним, ранее в Госдуме приняли меры по защите россиян от мошенников. Так, в октябре вступает в силу закон о контроле за деятельностью платёжных агентов, что поможет добиться прозрачности транзакций и ограничить действия злоумышленников.

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Борис Эльфанд
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