«Красные флаги»: Россиянам объяснили, как противостоять самому популярному способу мошенничества

Мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана доверчивых граждан, однако самым популярным из них остаются телефонные звонки. Так называемый вишинг злоумышленники применяют в более чем половине случаев, рассказал специалист по информационной безопасности Кай Михайлов.

Вишинг подразумевает, что мошенники звонят жертвам и под разными предлогами вынуждают совершать действия в своих интересах. Как отметил собеседник РИАМО, зачастую аферисты используют уже имеющуюся информацию о человеке, предлагая ему решить ту или иную проблему либо получить услугу. Звонок может быть связан с популярными или актуальными темами.

«Иногда сложно понять, кто вам звонит — мошенник или реальный представитель организации. Но есть несколько общих «красных флагов» в вишинге, которые могут сигнализировать о том, что по ту сторону телефона — злоумышленник», — подчеркнул эксперт.

В частности, следует помнить, что мошенники стараются торопить свою жертву с ответом, когда, например, просят назвать код из SMS — сотрудники банка так не делают. Кроме того, злоумышленники часто меняют номера телефонов или используют переадресацию вызовов.