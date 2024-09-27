В Госдуме назвали 6 законов, вступающих в силу в октябре 27 сентября, 14:17 Госдума РФ. Обложка © Life.ru

Госдума перечислила в телеграм-канале законы, которые вступят в силу в октябре 2024 года. Так, во-первых, Роскомнадзор получит право блокировать «зеркала» запрещённых в нашей стране сайтов, что позволит бороться с нарушителями, желающими обойти запрет.

«Копии пиратских сайтов будут блокироваться напрямую Роскомнадзором. Такой подход позволит значительно ускорить ограничение доступа к «зеркалам» сайтов. Обязанность прекратить в поисковой системе выдачу сведений о сайте, являющимся копией заблокированного возлагается на всех операторов таких систем», — отмечается в заявлении.

Во-вторых, начнёт действовать закон об индексации выплат военным пенсионерам. Увеличение размера пенсий коснётся примерно 2,8 миллиона человек. Платежи будут проиндексированы на 5,1%. В-третьих, вступает в силу закон о контроле за деятельностью платёжных агентов, что поможет добиться прозрачности транзакций и защитить россиян от мошенников.

В-четвёртых, в октябре начнёт реализация закона об индексации зарплат работников федеральных учреждений. Прежде всего, нормативный акт распространится на медицинских работников, учителей вузов, сотрудников гидрометеорологии. В-пятых, закон об информационных системах Росгвардии. И, в-шестых, закон о механизме управления исключительными правами на объекты авторских и смежных прав, если о правообладателях нет данных.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб напомнила, что участники СВО и члены их семей не должны платить налог на имущество в 2024 году. Она пояснила, что имеющие право на налоговые льготы лица перечислены в статье 407 Налогового кодекса. Среди них участники СВО, проходящие службу в войсках Нацгвардии, имеющие специальные звания полиции, заключившие контракты сотрудники ОВД, а также члены их семей.

Авторы Татьяна Миссуми