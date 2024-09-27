В Госдуме рассказали, кто может не платить налог на имущество

Участники СВО и члены их семей не должны платить налог на имущество в 2024 году. Об этом напомнила депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

Она пояснила, что имеющий право на налоговые льготы лица перечислены в статье 407 налогового кодекса. Среди них участники СВО, проходящие службу в войсках Нацгвардии имеющие специальные звания полиции, заключившие контракты сотрудники ОВД, а также члены их семей.

«Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения: квартира или часть квартиры, жилой дом или часть жилого дома», — приводит слова Бессараб РИА «Новости».

Парламентарий уточнила, что к членам семей относятся несовершеннолетние дети, дети до 18 ставшие инвалидами в несовершеннолетнем возрасте, дети до 23 лет, которые проходят очное обучение, а также иждивенцы.

К членам семей относятся несовершеннолетние дети, а также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, которые учатся в образовательных организациях очно, а также иждивенцы. Льгота применяется за налоговые периоды с 2022 года.

Депутат добавила, что налоговые льготы предоставляются в отношении следующих объектов: творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых домов, квартир, комнат, которые используются как открытые для посещения негосударственные музеи, галереи и библиотеки. При этом на период такого их использования площадь каждого строения не должна превышать 50 квадратов.

Помимо этого, льготы полагаются героям СССР и России, лицам, имеющим ордена Славы трёх степеней, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, детям-инвалидам, участникам Гражданской, Великой Отечественной войн и других боевых операций по защите страны. Кроме того, льготы могут получать члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, пенсионеры, родители и супруги военных и госслужащих, которые погибли при исполнении, ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС и аварии на химкомбинате "Маяк", участники испытаний ядерного и термоядерного оружия.