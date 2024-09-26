В Госдуме нашли спасение для должников, погрязших в кредитах

Число потребительских кредитов, которые может взять одновременно один житель России, необходимо сократить. Это позволит снизить кредитную нагрузку людей и разобраться с аферистами, которые обнуляют долги за деньги. С такой инициативной выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Пора ограничить число потребительских кредитов, которое можно взять одновременно, хотя бы двумя. Это ограничение должно распространиться и на банки, и на микрофинансы», — заявил парламентарий в беседе с 360.ru.

По данным Минтруда, сейчас в России около 13 млн человек одновременно выплачивают минимум три потребкредита. И если банки отказывают людям с большой долговой нагрузкой, то микрофинансовые организации продолжают выдавать им деньги, вгоняя ещё в большую кабалу. В результате люди теряют своё имущество или нарушают закон, связываясь с мошенниками, которые за определённую сумму помогают избавиться от долгов.

По мнению Колунова, с этим необходимо бороться на законодательном уровне. Он считает, что ограничение выдачи потребкредитов до двух максимум на одного человека поможет уладить возникшую в стране проблему.