В Госдуме нашли спасение для должников, погрязших в кредитах
Депутат Колунов: Число потребкредитов надо ограничить до двух на человека
Число потребительских кредитов, которые может взять одновременно один житель России, необходимо сократить. Это позволит снизить кредитную нагрузку людей и разобраться с аферистами, которые обнуляют долги за деньги. С такой инициативной выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Пора ограничить число потребительских кредитов, которое можно взять одновременно, хотя бы двумя. Это ограничение должно распространиться и на банки, и на микрофинансы», — заявил парламентарий в беседе с 360.ru.
По данным Минтруда, сейчас в России около 13 млн человек одновременно выплачивают минимум три потребкредита. И если банки отказывают людям с большой долговой нагрузкой, то микрофинансовые организации продолжают выдавать им деньги, вгоняя ещё в большую кабалу. В результате люди теряют своё имущество или нарушают закон, связываясь с мошенниками, которые за определённую сумму помогают избавиться от долгов.
По мнению Колунова, с этим необходимо бороться на законодательном уровне. Он считает, что ограничение выдачи потребкредитов до двух максимум на одного человека поможет уладить возникшую в стране проблему.
При этом всё-таки существует одно-единственное условие, при котором россияне могут не отдавать банку кредит на законных основаниях. Российское законодательство предполагает списание долга перед банком только, если человек погиб на СВО. Смерть по другим причинам не избавляет человека от обязательства платить по кредитам, потому что долги, которые принадлежали умершему, передаются по наследству.