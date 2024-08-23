«Надеются на авось»: Россиян предупредили об угрозе угодить за решётку из-за кредита

Перед тем, как взять кредит, необходимо объективно оценить свои финансовые возможности, иначе можно угодить за решётку. Об этом предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

По его словам, многие россияне берут займы, поддавшись на агрессивную рекламу банков, а когда наступает срок уплаты, ведут себя так, будто ничего не произошло. Эксперт подчеркнул, что эти люди «надеются на авось» и придумывают различные оправдания.

«Если имеется просуженная задолженность в размере 3,5 миллиона рублей и более, кредитор вправе привлечь должника к уголовной ответственности согласно статье 177 УК России. Санкция по этой статье предполагает как штраф до 200 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до двух лет», — отметил Хаминский в беседе с RT.

Причём наказание может быть более жёстким, если клиент банка изначально не планировал возвращать займ. Такое поведение будет трактоваться уже как мошенничество в сфере кредитования. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.

Безответственное отношение к кредиту может грозить не только сроком, но и банкротством. Если сумма просроченной задолженности больше полумиллиона рублей, кредитор может инициировать соответствующую процедуру и продать имущество должника с молотка, уточнил юрист.