Кризис, развод и повышение процентов: Пятая часть россиян готова не платить по кредитам, и вот почему

Большинство россиян считают правонарушением отказ от выплаты кредита, однако некоторые с ними не согласны. Это следует из последнего опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Так, добросовестными заёмщиками оказались 71% респондентов.

В то же время, пишет РБК, обратного мнения придерживаются 20% опрошенных. И если первая группа в целом состоит из образованных семьянинов старше 35 лет, то вторая — из молодых людей, выросших в больших семьях и проживающих в городах с населением менее ста тысяч человек.

Причём с 2015 года доля нежелающих платить по долгам снизилась почти вдвое — тогда их было с 37%. Те же, кто остались верны принципам, называют разные основания не возвращать кредит. Так, 42% готовы сослаться на внезапно возникшие обстоятельства вроде экономического кризиса, болезни, потерю работы или развод. Ещё 30% — сокрытие банком реальной стоимости кредита, и столько же — увеличение кредитором в одностороннем порядке размера процентной ставки и платежей.