Больше 60% россиян в День флага признались, что испытывают гордость при виде триколора

Россияне в ходе опроса поделились своими ассоциациями об одном из главных государственных символов страны — флаге. По меньшей мере 63% респондентов связывают его с патриотизмом и гордостью. Ещё у 40% возникает мысль о воспитании уважения к государственным символам у молодого поколения. Такие данные приводит RT, ссылаясь на результаты исследования центра FEEDBACK.

В свою очередь, 38% опрошенных, думая о флаге и о Дне Государственного флага РФ, который празднуется 22 августа, представляют себе единую и сплочённую нацию. 31% россиян связывают госсимвол с историческими событиями России, 30% думают о вывешивании триколора на зданиях и улицах. Ещё 9% вспоминают о семейных праздниках и мероприятиях на свежем воздухе.

Согласно опросу, 81% россиян гордятся флагом РФ, 18% заявили, что относятся к нему равнодушно или затрудняются ответить. 1% респондентов выразили негативное отношение к триколору.