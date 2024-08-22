Больше 60% россиян в День флага признались, что испытывают гордость при виде триколора
Опрос: 63% россиян ассоциируют государственный флаг с патриотизмом и гордостью
Россияне в ходе опроса поделились своими ассоциациями об одном из главных государственных символов страны — флаге. По меньшей мере 63% респондентов связывают его с патриотизмом и гордостью. Ещё у 40% возникает мысль о воспитании уважения к государственным символам у молодого поколения. Такие данные приводит RT, ссылаясь на результаты исследования центра FEEDBACK.
В свою очередь, 38% опрошенных, думая о флаге и о Дне Государственного флага РФ, который празднуется 22 августа, представляют себе единую и сплочённую нацию. 31% россиян связывают госсимвол с историческими событиями России, 30% думают о вывешивании триколора на зданиях и улицах. Ещё 9% вспоминают о семейных праздниках и мероприятиях на свежем воздухе.
Согласно опросу, 81% россиян гордятся флагом РФ, 18% заявили, что относятся к нему равнодушно или затрудняются ответить. 1% респондентов выразили негативное отношение к триколору.
Ранее Life.ru публиковал историю значимого для страны праздника — Дня Государственного флага РФ. 22 августа по всей стране развешены триколоры, сопровождающие историю страны добрые три века. А ещё в эту дату отмечается отдельный праздник одной из республик, входящих в состав Российской Федерации, — Республики Коми.