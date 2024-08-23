Верховный суд поставил точку в вопросе изъятия машины у должника

Такое решение было вынесено по делу женщины-инвалиды II группы (ДЦП) из Башкирии. В 2022 году её признали банкротом из-за долгов перед банком, сумма которых составила 418 тысяч рублей. Из активов у жительницы был лишь автомобиль Lifan 2011 года выпуска. Его оценили в 250 тысяч рублей и планировали продать с аукциона для погашения задолженности. Однако женщина направила просьбу в суд, согласно которой ей оставят транспортное средство, ведь это единственный способ добраться до реабилитационного центра, находящегося в 52 километрах от её села. При этом новую машину она купить не может из-за низких доходов, небольших пособий и содержания двух детей.