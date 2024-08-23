Верховный суд поставил точку в вопросе изъятия машины у должника
ВС: Если должник остро нуждается в личном транспорте, суд не может изъять его
В том случае, если должник испытывает острую потребность в личном транспорте, суд не может изъять его для покрытия задолженности, постановил Верховный суд. Определения и карточки дела опубликованы на сайте первой инстанции.
Такое решение было вынесено по делу женщины-инвалиды II группы (ДЦП) из Башкирии. В 2022 году её признали банкротом из-за долгов перед банком, сумма которых составила 418 тысяч рублей. Из активов у жительницы был лишь автомобиль Lifan 2011 года выпуска. Его оценили в 250 тысяч рублей и планировали продать с аукциона для погашения задолженности. Однако женщина направила просьбу в суд, согласно которой ей оставят транспортное средство, ведь это единственный способ добраться до реабилитационного центра, находящегося в 52 километрах от её села. При этом новую машину она купить не может из-за низких доходов, небольших пособий и содержания двух детей.
Приняв во внимание данные факты, Верховный суд постановил признать женщину нуждающейся в автомобиле, и не изъял транспорт.
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