Юрист назвал единственное законное основание не возвращать кредит
Юрист Кваша напомнил, что долги по кредитам передаются по наследству
Далеко не все граждане, взявшие кредит, готовы его добросовестно возвращать. Некоторые россияне уверены, что при определённых обстоятельствах можно и вовсе отказаться от исполнения долговых обязательств перед банком.
Существуют ли вообще законные основания не возвращать кредит? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил юрист Дмитрий Кваша. По его словам, российское законодательство предполагает списание долга перед банком всего в одном случае: если человек погиб в период исполнения служебных обязанностей во время СВО.
«Смерть по другим причинам не избавляет человека от обязательства платить по кредитам, потому что долги, которые принадлежали умершему, передаются по наследству», — подчеркнул эксперт в области банкротства.
По его словам, обязательства перед банком возникнут у тех родственников, которые унаследуют имущество покойного должника. В то же время должник может рассчитывать на кредитные каникулы или льготный период от банка, в ходе которого не будут начисляться проценты. В частности, он предоставляется во время военных действий и КТО.
Ранее юрист предупредил россиян, что невозврат кредита может грозить банкротством или тюрьмой. Тем не менее сегодня пятая часть жителей нашей страны готова не платить по кредитам.
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