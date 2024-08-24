Юрист назвал единственное законное основание не возвращать кредит

Далеко не все граждане, взявшие кредит, готовы его добросовестно возвращать. Некоторые россияне уверены, что при определённых обстоятельствах можно и вовсе отказаться от исполнения долговых обязательств перед банком.

Существуют ли вообще законные основания не возвращать кредит? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил юрист Дмитрий Кваша. По его словам, российское законодательство предполагает списание долга перед банком всего в одном случае: если человек погиб в период исполнения служебных обязанностей во время СВО.

«Смерть по другим причинам не избавляет человека от обязательства платить по кредитам, потому что долги, которые принадлежали умершему, передаются по наследству», — подчеркнул эксперт в области банкротства.

По его словам, обязательства перед банком возникнут у тех родственников, которые унаследуют имущество покойного должника. В то же время должник может рассчитывать на кредитные каникулы или льготный период от банка, в ходе которого не будут начисляться проценты. В частности, он предоставляется во время военных действий и КТО.