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12 августа, 10:27

Три минуса: Рефинансирование кредита далеко не всегда выгодно, предупредил эксперт

Экономист Валишвили: Рефинансировать кредиты выгодно только в первые два года

Рефинансирование кредитов далеко не всегда может быть выгодным, и для этого необходимо соблюсти ряд условий. Такое мнение высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. По её словам, идти на уменьшение ставки или продление срока займа следует лишь в первые два года, так как позднее заёмщик уже выплачивает большую часть процентов.

"Во-вторых, рефинансирование может быть выгодно, только если разница в процентной ставке по имеющемуся и потенциально возможному договору составляет более двух процентов, так как услуга может быть связана с дополнительными платежами — комиссией за открытие нового счёта, оценкой имущества при ипотечном кредитовании", — отметила собеседница "Газеты.ru".

Также не стоит забывать, что кредитные ставки в РФ будут только расти, а значит и условия рефинансирования начнут становиться менее выгодными. Эксперт отметила, что рефинансирование не является списанием долга или отменой обязательств. "Отменить" займ может только банкротство.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские банки неохотно дают кредиты банкротам. При отказах организации ссылаются на другие законы, не имеющие отношения к теме, поскольку, согласно актуальному праву, такие граждане могут получить займ. В таком случае банк может попросить залог, для того чтобы обеспечить себе гарантии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Freedomz

Николай Рюмин
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