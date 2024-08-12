Три минуса: Рефинансирование кредита далеко не всегда выгодно, предупредил эксперт

Рефинансирование кредитов далеко не всегда может быть выгодным, и для этого необходимо соблюсти ряд условий. Такое мнение высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. По её словам, идти на уменьшение ставки или продление срока займа следует лишь в первые два года, так как позднее заёмщик уже выплачивает большую часть процентов.

"Во-вторых, рефинансирование может быть выгодно, только если разница в процентной ставке по имеющемуся и потенциально возможному договору составляет более двух процентов, так как услуга может быть связана с дополнительными платежами — комиссией за открытие нового счёта, оценкой имущества при ипотечном кредитовании", — отметила собеседница "Газеты.ru".

Также не стоит забывать, что кредитные ставки в РФ будут только расти, а значит и условия рефинансирования начнут становиться менее выгодными. Эксперт отметила, что рефинансирование не является списанием долга или отменой обязательств. "Отменить" займ может только банкротство.