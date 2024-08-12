Три минуса: Рефинансирование кредита далеко не всегда выгодно, предупредил эксперт
Экономист Валишвили: Рефинансировать кредиты выгодно только в первые два года
Рефинансирование кредитов далеко не всегда может быть выгодным, и для этого необходимо соблюсти ряд условий. Такое мнение высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. По её словам, идти на уменьшение ставки или продление срока займа следует лишь в первые два года, так как позднее заёмщик уже выплачивает большую часть процентов.
"Во-вторых, рефинансирование может быть выгодно, только если разница в процентной ставке по имеющемуся и потенциально возможному договору составляет более двух процентов, так как услуга может быть связана с дополнительными платежами — комиссией за открытие нового счёта, оценкой имущества при ипотечном кредитовании", — отметила собеседница "Газеты.ru".
Также не стоит забывать, что кредитные ставки в РФ будут только расти, а значит и условия рефинансирования начнут становиться менее выгодными. Эксперт отметила, что рефинансирование не является списанием долга или отменой обязательств. "Отменить" займ может только банкротство.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские банки неохотно дают кредиты банкротам. При отказах организации ссылаются на другие законы, не имеющие отношения к теме, поскольку, согласно актуальному праву, такие граждане могут получить займ. В таком случае банк может попросить залог, для того чтобы обеспечить себе гарантии.
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