Энергосбыт или Водоканал: Россиян предупредили о новой схеме мошенников, предлагающих замену счётчиков
Юрист Хаминский: Мошенники взламывают «Госуслуги» через схему с заменой счётчика
Злоумышленники разработали новую схему для получения личных данных и денежных средств доверчивых граждан. Для этого они звонят россиянам якобы от Энергосбыта или Водоканала и предлагают бесплатно заменить бытовые счётчики, предупредил руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, мошенники обращаются к жертве по имени и отчеству, называют домашний адрес, чтобы вызвать доверие. Потом они предлагают оформить бесплатную услугу и переводят разговор в мессенджер, якобы отправляя SMS для подтверждения заказа. Уже в переписке от граждан просят сканы документов для подтверждения операии.
«Следующий шаг — просьба сообщить пришедший на телефон код подтверждения. После чего злоумышленники получают доступ на портал «Госуслуги» и похищают всё, что можно похитить», — отметил эксперт.
Но это ещё не всё. Самых стойких начинают забрасывать сообщениями о якобы взломе «Госуслуг» и оформлении каких-то доверенностей, после чего присылают фейковый номер для отмены операций на портале. Если и это не работает, то через несколько дней мошенники звонят жертве по видеосвязи.
Как отметил юрист в беседе с «Газетой.ru», гражданин при подключении к звонку видит на экране эмблему Роскомнадзора, МВД или иного компетентного органа. После этого фейковый сотрудник заявляет, мол, получен сигнал о взломе аккаунта на портале «Госуслуг», а дальше по старой схеме начинает выманивать информацию. Мошенники рассчитывают, что при многодневной атаке жертва рано или поздно купится на развод.
Ранее юрист рассказал россиянам, как не слить мошенникам все важные данные. По словам эксперта, зачастую злоумышленникам для взлома требуется всего несколько цифр.