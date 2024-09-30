Энергосбыт или Водоканал: Россиян предупредили о новой схеме мошенников, предлагающих замену счётчиков

Злоумышленники разработали новую схему для получения личных данных и денежных средств доверчивых граждан. Для этого они звонят россиянам якобы от Энергосбыта или Водоканала и предлагают бесплатно заменить бытовые счётчики, предупредил руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, мошенники обращаются к жертве по имени и отчеству, называют домашний адрес, чтобы вызвать доверие. Потом они предлагают оформить бесплатную услугу и переводят разговор в мессенджер, якобы отправляя SMS для подтверждения заказа. Уже в переписке от граждан просят сканы документов для подтверждения операии.

«Следующий шаг — просьба сообщить пришедший на телефон код подтверждения. После чего злоумышленники получают доступ на портал «Госуслуги» и похищают всё, что можно похитить», — отметил эксперт.

Но это ещё не всё. Самых стойких начинают забрасывать сообщениями о якобы взломе «Госуслуг» и оформлении каких-то доверенностей, после чего присылают фейковый номер для отмены операций на портале. Если и это не работает, то через несколько дней мошенники звонят жертве по видеосвязи.

Как отметил юрист в беседе с «Газетой.ru», гражданин при подключении к звонку видит на экране эмблему Роскомнадзора, МВД или иного компетентного органа. После этого фейковый сотрудник заявляет, мол, получен сигнал о взломе аккаунта на портале «Госуслуг», а дальше по старой схеме начинает выманивать информацию. Мошенники рассчитывают, что при многодневной атаке жертва рано или поздно купится на развод.