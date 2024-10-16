Новая схема мошенников: зачем звонят из поликлиник и требуют записаться на приём

Если про схемы злоумышленников, когда те прикидываются сотрудниками банков или генерал-майорами, уже многим известно, то не так давно жулики придумали новый способ дурить людей и выкачивать из них деньги. Представьте: звонит вам «поликлиника». Звучит безобидно, верно? Но это хитрая уловка мошенников, рассчитывающих на то, что вы доверяете медучреждениям.

Они выдумывают историю о пропущенной процедуре, угрожают аннулированием записи и всячески давят на ваше желание не потерять возможность записаться к врачу. В итоге вас заставляют приехать с документами, а если нет такой возможности, то просят продиктовать номер СНИЛС якобы для проверки по системе. Но это просто ловушка, чтобы получить доступ к вашим «Госуслугам» и украсть личные данные.

Как мошенники обманывают людей, звоня якобы из поликлиники. Фото © Freepik

Помните: сотрудники поликлиник не спрашивают личные данные или банковскую информацию. Никогда не называйте код двухфакторной аутентификации — или у вас могут украсть доступ в личный кабинет «Госуслуг».

Мошенники играют на наших страхах и желании быстро решить проблемы со здоровьем. Будьте бдительны и никогда не сообщайте свои данные по телефону, даже если вам кажется, что звонят из поликлиники.

Что будет, если ваш аккаунт на «Госуслугах» взломают

Какие последствия ждут, если потерять аккаунт на «Госуслугах». Фото © ТАСС / Наталья Чернохатова

Итак, что такого страшного случится, если злоумышленники вас обманут и завладеют этой информацией? Потеря контроля над «Госуслугами» — это не просто потеря доступа к информации. Это может привести к серьёзным последствиям.

Например, мошенники могут использовать ваш аккаунт на «Госуслугах», чтобы взять кредит или микрозайм в банках или микрофинансовых организациях. Они оформят всё на ваше имя, а вам потом придётся доказывать, что деньги брали третьи лица.

Также злоумышленники могут получить доступ к вашим данным на сайте налоговой и оформить налоговый вычет на своё имя. Если вы не заметите заявку и не отмените её, деньги уйдут мошенникам, а вы потеряете возможность получить законные вычеты.