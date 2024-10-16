67 дней в море и потеря руки: 5 реальных историй людей, кто чудом выжил в страшных ситуациях 14 октября нашли выжившего россиянина, кто более двух месяцев дрейфовал в Охотском море. История Михаила Пичугина никого не оставила равнодушным. Но он не единственный, кто чудом спасся в экстремальных условиях. 16 октября, 14:30 Истории реальных людей, кто чудом выжил в экстремальных ситуациях. Обложка © Life.ru, фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Extreme Guide, © YouTube / ЛенТВ24

Михаил Пичугин провёл 67 дней в открытом море, прежде чем его спасли рыбаки у берегов Камчатки. Это произошло 14 октября 2024 года. Моряки с рыболовного судна «Ангел» случайно заметили его лодку «Байкат-470» на радаре и сначала приняли её за мусор. Однако, когда в темноте увидели красный сигнальный флажок, поняли, что это кто-то в беде. К тому времени Михаил практически потерял силы и прятался от ледяного ветра под брезентом. К счастью, он остался жив, но, к большому сожалению, двое его родственников, которые были с ним в путешествии, погибли. Life.ru подробно рассказал, что известно про Михаила Пичугина, куда тот попал после спасения и что с ним стало теперь.

Такие истории, где обычные люди выживают в страшных и экстремальных условиях, — большая редкость. Но они есть. Сегодня мы расскажем про опыт, с которым пришлось столкнуться этим несчастным и на небе, и под землёй.

Шахтёр, которого живым уже не искали

История шахтёра Леонида Моисеева, который шесть дней просидел в шахте без еды. Фото © YouTube / ЛенТВ24

В 2022 году в Кузбассе произошло удивительное спасение машиниста буровой установки Леонида Моисеева, который после шести дней поисков был найден живым в шахте «Распадская-Коксовая». Он пропал после горного удара, который произошёл, когда Леонид шёл к месту посадки пассажиров. В момент обрушения мужчина успел закрыть лицо руками, но оказался зажатым под землёй. Придя в сознание, он увидел лишь тонкую полоску света и осознал, что его «захлопнуло» в шахте. Первым делом мужчина вправил сломанную ногу, затем написал прощальное письмо для жены, вложив его в обложку своего пропуска. Леонид запомнил расположение предметов вокруг себя, чтобы находить их на ощупь, так как фонарь быстро разрядился. Для отслеживания времени он пытался делать фосфорные метки, но уже через сутки потерял ориентиры. Когда его лампа погасла, он остался в полной темноте, в которой провёл оставшиеся дни.

Шахтёр оказался в сложной ситуации, имея при себе только 300 мл воды и 4 карамельки. Ранее он не придавал значения рекомендациям старших угольщиков о сохранении питья до выхода на поверхность и о том, как конфеты могут продлить силы. Теперь, оказавшись в ловушке, он решил использовать свои скромные запасы с умом. Мужчина пел и стучал по сейфу, надеясь на помощь. На шестой день он услышал звуки работы отбойных молотков и, призвав на помощь, смог привлечь внимание спасателей, которые с трудом пробирались к нему. Благодаря надежде, уверенности в себе, воде и карамелькам Леонид выжил, что стало настоящим чудом для медиков, так как рекорд выживания в подобных условиях составлял всего три дня. А Моисеев протянул целых шесть.

Заблудившийся в болотах рыбак

Рыбак Сергей Майстренко блуждал по диким лесам около недели и даже смог самостоятельно выйти к деревне. Фото © Управление МВД России по Омской области

В сентябре 2021 года в Омской области пропал рыбак Сергей Майстренко. Он отправился на рыбалку в Большереченский район вместе с родственником и знакомым, но на обратном пути их компания заблудилась. Сергей решил самостоятельно найти дорогу и ушёл пешком, после чего исчез. Его искали сотрудники МЧС и полиция, однако поиски были затруднены из-за болотистой местности и густых лесов. Через шесть дней Сергею удалось выйти к деревне, где его встретили полицейские. К удивлению всех, он оказался абсолютно здоров и не нуждался в медицинской помощи. В ходе допроса Сергей рассказал, что на протяжении шести дней пропитание искал в лесу, перекусывая грибами и ягодами, а также пил болотную воду. Его спасло и тёплое сентябрьское время, благодаря которому он смог выжить в сложных условиях природы.

10 дней в суровой тайге после авиакатастрофы

Как получилось продержаться в тайге 10 дней со сломанными рёбрами: история Павла Кривошапкина. Фото © YouTube / ЧитаСлуш

В Якутии произошла удивительная история спасения 30-летнего Павла Кривошапкина, который 10 дней выживал в тайге после авиакатастрофы. 21 июня 2022 года самолёт Ан-2, на котором он летел вместе с двумя членами экипажа, пропал с радаров вскоре после взлёта. Позже обломки самолёта были найдены, как и тела экипажа, но Павла среди погибших не оказалось.

Как пишет издание omsk.aif.ru, придя в себя после крушения, мужчина осознал, что остался один в лесу с переломанными рёбрами. Он два дня пробирался к домикам на берегу озера, где нашёл лапшу быстрого приготовления и питался ею. Когда Павел увидел вертолёт спасателей, то привязал спасательный жилет к палке и постарался привлечь их внимание. Командир вертолёта рассказал, что, приземлившись, Павел упал на колени и заплакал от радости. В больнице пострадавший отметил, что больше всего переживал за родителей, уверенный, что выживет, потому что иначе просто не могло быть.

Альпинист Арон Ралстон, по чьей истории сняли фильм

Кто такой Арон Ралстон: альпинист, по чьей истории сняли художественный фильм. Фото © Wikipedia / Aron Ralston

В мае 2003 года американский альпинист Арон Ралстон решил отправиться в поход по каньонам Юты, не предупредив никого из знакомых о грандиозных планах. В результате обвала горной породы он оказался зажат в расселине, при этом его рука была придавлена тяжёлым валуном. На протяжении шести дней Ралстон пробовал выбраться из этого положения, но все попытки оказались неудачными. Когда запасы пищи и воды иссякли, он пошёл на крайние меры: переломил свою правую руку и отрезал зажатые ткани с помощью тупого карманного ножа. В итоге его спасли другие путешественники, обнаружившие альпиниста в ловушке.

Эта драматичная история легла в основу фильма «127 часов» режиссёра Дэнни Бойла, съёмки которого проходили в том самом каньоне, где Ралстон боролся за жизнь. Финальная сцена оказалась настолько реалистичной, что многие зрители теряли сознание в кинозалах. Однако, несмотря на пережитое, Ралстон продолжает заниматься альпинизмом и сохранил страсть к природе.

Авторы Елизавета Терешкова