Выживший назвал вещь, которая спасла его во время 2 месяцев дрейфа в море с мертвецами
Пичугин заявил, что выжил в Охотском море благодаря Божьей помощи и «Монголу»
Дрейфовавший в течение двух месяцев на лодке Михаил Пичугин рассказал, как ему удалось оставаться в живых целых два месяца. Он заметил, что наибольшей проблемой в Охотском море являются частые штормы и ледяная вода.
Михаил Пичугин в больнице. Видео © Телеграм / Mash
«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поёрзаешь, согреешься», — сказал Пичугин журналистам, навестившим его в больнице.
Мужчина добавил, что его родной брат и племянник умерли от истощения. Сам он за время дрейфа похудел на 50 килограммов.
Напомним, что два брата в первых числах августа отправились на катамаране в плавание по Охотскому морю, один из них также решил взять в путешествие сына. Уже через несколько дней связь с ними пропала, поисковые работы продолжались более месяца, но результата не принесли. По итогу лодка была обнаружена рыбаками у села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Оказалось, что путешественники находились почти в тысяче километров от запланированного пункта прибытия. Выжил лишь Михаил, который пробыл в катамаране 67 дней. Life.ru публиковал кадры спасательной операции. Пичугин уже пришёл в себя и рассказал, как всё было.
Телеграм / Mash