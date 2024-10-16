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16 октября, 07:19

Выживший назвал вещь, которая спасла его во время 2 месяцев дрейфа в море с мертвецами

Пичугин заявил, что выжил в Охотском море благодаря Божьей помощи и «Монголу»

Дрейфовавший в течение двух месяцев на лодке Михаил Пичугин рассказал, как ему удалось оставаться в живых целых два месяца. Он заметил, что наибольшей проблемой в Охотском море являются частые штормы и ледяная вода.

Михаил Пичугин в больнице. Видео © Телеграм / Mash

«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поёрзаешь, согреешься», — сказал Пичугин журналистам, навестившим его в больнице.

Мужчина добавил, что его родной брат и племянник умерли от истощения. Сам он за время дрейфа похудел на 50 килограммов.

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Напомним, что два брата в первых числах августа отправились на катамаране в плавание по Охотскому морю, один из них также решил взять в путешествие сына. Уже через несколько дней связь с ними пропала, поисковые работы продолжались более месяца, но результата не принесли. По итогу лодка была обнаружена рыбаками у села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Оказалось, что путешественники находились почти в тысяче километров от запланированного пункта прибытия. Выжил лишь Михаил, который пробыл в катамаране 67 дней. Life.ru публиковал кадры спасательной операции. Пичугин уже пришёл в себя и рассказал, как всё было.

Пожирая себя: Как сибиряк выдержал 67 дней ада в лодке с мертвецами посреди Охотского моря
Пожирая себя: Как сибиряк выдержал 67 дней ада в лодке с мертвецами посреди Охотского моря
Обложка ©

Телеграм / Mash

Мария Любицкая
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