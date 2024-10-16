Выживший назвал вещь, которая спасла его во время 2 месяцев дрейфа в море с мертвецами

Дрейфовавший в течение двух месяцев на лодке Михаил Пичугин рассказал, как ему удалось оставаться в живых целых два месяца. Он заметил, что наибольшей проблемой в Охотском море являются частые штормы и ледяная вода.

Михаил Пичугин в больнице. Видео © Телеграм / Mash

«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поёрзаешь, согреешься», — сказал Пичугин журналистам, навестившим его в больнице.