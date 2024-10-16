Почему сибиряка в лодке с мертвецами 2 месяца не замечали в море: Объяснение капитана фрегата

«Сейчас — снижение рыболовной активности в Охотском море. Если бы было большое количество флота, лодку бы увидели, быстро бы нашли. Сегодня столько дрейфовать, и никто его не заметил — это редкость. Флот там будет в декабре-январе, до марта-апреля там будет столпотворение судов. Но в то же время там будет штормовая погода. А сейчас Охотское море с промысловой точки зрения подопустело», — пояснил Зорченко в разговоре с РИА «Новости».