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16 октября, 06:03

Почему сибиряка в лодке с мертвецами 2 месяца не замечали в море: Объяснение капитана фрегата

Капитан Зорченко связал с сезоном рыбалки месяцы поисков лодки в Охотском море

Михаил Пичугин встретил рыбаков после двухмесячного дрейфа. Фото © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Михаил Пичугин встретил рыбаков после двухмесячного дрейфа. Фото © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Поиски лодки трёх путешественников из Бурятии, которая в течение двух месяцев дрейфовала в Охотском море, затянулись из-за снижения рыболовной активности в данном сезоне. Об этом рассказал капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко.

«Сейчас — снижение рыболовной активности в Охотском море. Если бы было большое количество флота, лодку бы увидели, быстро бы нашли. Сегодня столько дрейфовать, и никто его не заметил — это редкость. Флот там будет в декабре-январе, до марта-апреля там будет столпотворение судов. Но в то же время там будет штормовая погода. А сейчас Охотское море с промысловой точки зрения подопустело», пояснил Зорченко в разговоре с РИА «Новости».

Собеседник также предположил, что лодку отнесло на большое расстояние из-за особенностей течения, а также усилившихся ветров. Кроме того, мужчинам следовало взять с собой буй (сигнальный поплавок), чтобы подать знак бедствия. Без него разглядеть небольшую шлюпку в море практически невозможно, словно зёрнышко на огромном столе.

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Напомним, что двое братьев в августе отправились на катамаране в плавание по Охотскому морю, один из них тажке решил взять в путешествие сына. Через несколько дней после начала связь с ними пропала, поисковые работы продолжались более месяца, но оказались безрезультатными. По итогу лодка была обнаружена рыбаки у села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Оказалось, что путешественники находились почти в тысяче километров от запланированного пункта прибытия. Выжил лишь Михаил, который пробыл в катамаране 67 дней. Он потерял половину собственного веса. Life.ru публиковал кадры спасательной операции. Пичугин уже пришёл в себя и рассказал, как всё было.

Пожирая себя: Как сибиряк выдержал 67 дней ада в лодке с мертвецами посреди Охотского моря
Пожирая себя: Как сибиряк выдержал 67 дней ада в лодке с мертвецами посреди Охотского моря
Мария Любицкая
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