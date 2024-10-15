Пережившему 2 месяца дрейфа в море с мертвецами грозит тюрьма. Life.ru узнал за что
SHOT: Выжившему в море Пичугину грозит до 7 лет за отсутствие спецоборудования
Михаил Пичугин (справа) с погибшими братом Сергеем и племянником. Обложка © Сахалинский поисковый спасательный отряд «СОВА»
Выжившего после двух месяцев дрейфа в лодке в Охотском море Михаила Пичугина могут заключить под стражу, если будет установлено, что во время путешествия на судне не было необходимого оборудования. Ему может грозить до семи лет колонии.
По информации SHOT, прокуратура и следователи в ближайшее время намерены выяснить, находились ли на лодке, на борту которой, помимо Пичугина, были его брат Сергей и 15-летний племянник, связь для информирования о ЧП, рации, красная ракета, спасательные жилеты и многое другое, что установлено правилами выхода в море.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В случае, если будет установлено, что Пичугин, имевший возможность управлять судном, не подготовил его должным образом к выходу в открытое море, ему будет предъявлено обвинение. Сейчас он находится в реанимации в Магаданской областной больнице.
Напомним, что два брата вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в плавание на катамаране 9 августа. Планировалось дойти от мыса Перовского в Хабаровском крае и до Сахалина, но в процессе у них пропала связь. Поисковые работы остановили через месяц безуспешных попыток. Лодку накауне нашли рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края — почти в тысяче километров от изначального пункта назначения. Выжил лишь один из трёх путешественников – Михаил, проведший в лодке 67 дней, он потерял половину своего веса. Спасательная операция попала на видео. Пичугин уже очнулся и рассказал, что питался горохом и дождевой водой.