Пережившему 2 месяца дрейфа в море с мертвецами грозит тюрьма. Life.ru узнал за что

Выжившего после двух месяцев дрейфа в лодке в Охотском море Михаила Пичугина могут заключить под стражу, если будет установлено, что во время путешествия на судне не было необходимого оборудования. Ему может грозить до семи лет колонии.

По информации SHOT, прокуратура и следователи в ближайшее время намерены выяснить, находились ли на лодке, на борту которой, помимо Пичугина, были его брат Сергей и 15-летний племянник, связь для информирования о ЧП, рации, красная ракета, спасательные жилеты и многое другое, что установлено правилами выхода в море.