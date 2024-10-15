Пожирая себя: Как сибиряк выдержал 67 дней ада в лодке с мертвецами посреди Охотского моря
Халилов: Эндогенное питание спасло Пичугина, дрейфовавшего 2 месяца в море
Михаил Пичугин встретил рыбаков после двухмесячного дрейфа. Фото © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
Россию потрясла новость о Михаиле Пичугине, которому удалось выжить после 2 месяцев в лодке с телами двух погибших родственников посреди Охотского моря. В беседе с Life.ru эксперт по безопасности, выживанию и спасатель Эд Халилов объяснил, благодаря чему такое чудо стало возможно. По его оценке, главный фактором мог стать переход организма в режим эндогенного питания, когда он начинает сам себя переваривать и потреблять свои мышечные ткани и жиры.
Спасение мужчины, два месяца дрейфовавшего в Охотском море. Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
Халилов приступил к разбору этого случая, начав с психологических травм, которые Пичугин гарантированно заработал, поскольку люди социальные существа, и им тяжело переносить гибель других людей, особенно родных и близких, а выживший и вовсе провёл несколько недель с телами родственников в лодке.
«Вот даже простой тест — возьмите любого человека закройте его в своей квартире с едой, водой и Интернетом на 67 дней. Да он дома с ума может сойти за это время! Не говоря уже о том, что в условиях максимальной изоляции, время тянется совершенно по-другому, — когда ты день за днём ждёшь помощи, а её нет. В таких условиях психика человека гарантированно понесёт очень серьёзный урон. И в целом быть в ситуации, когда ты выжил, а два близких тебе человека — нет, это страшно и больно», — объяснил эксперт.
Следующий момент по поводу выживания. Есть правило, что человек может без еды обходиться 3 недели, а без воды всего 3 дня. Факт в том, что люди могут и 5, и 10, и даже больше дней находиться без воды. Без еды мы способны выживать и три недели, и четыре, и пять, однако в таких условиях протянуть 67 дней — это нонсенс, исключение, это не является правилом, отметил спасатель.
Михаил Пичугин (справа) с погибшими братом Сергеем и племянником. Обложка © Сахалинский Поисковый Спасательный отряд "СОВА"
При этом неизвестно, мог ли выживший Пичугин добывать себе рыбу, учитывая сложность самого процесса. Это выглядит красиво на рыбалке и на картинках, но в реальности у них и снастей могло не оказаться для такого занятия. Возможно, они имели какой-то запас съестного, но он заканчивается очень быстро, ведь речь идёт по троих людей, они ведь не сразу погибли, а, скорее всего, скончались от истощения.
Получается, что организм человека на голоде переходит в режим эндогенного питания, когда начинает сам себя переваривать и потреблять свои мышечные ткани и жиры. Мы видим, что человек в два раза похудел. Это, конечно, наносит вред здоровью. Сейчас ему придётся проходить очень долгий процесс восстановления и реабилитации.
Халилов убеждён, что это абсолютно уникальный, исключительный случай. Он считает нужным досконально изучить обстоятельства случившегося.
«Но при этом мне самому очень интересно узнать именно от выжившего, как всё произошло, понять, питался ли он чем-то или голодал всё это время. Узнать, что заставляло его бороться до конца, потому что в такой ситуации можно сойти с ума и просто выпрыгнуть из лодки, чтобы всё поскорее закончилось. В такой ситуации, когда человека сковывает страх, такое состояние может погубить его. Поэтому случай абсолютно уникальный, исключительный, и я думаю, что на него точно не стоит равняться и полагать, что вы тоже выживете, оказавшись в такой ситуации. Это исключение», — подчеркнул Халилов.
Напомним, что двое братьев вместе с сыном одного из них решили отправиться в плавание на катамаране «Байкат» 9 августа. Планировалось добраться от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, до Сахалина, однако в процессе связь была потеряна. Поисковые работы длились более месяца, но были безуспешны. Лодку нашли рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края — почти в тысяче километров от изначального пункта назначения. Выжил только один из трёх путешественников, он провёл в лодке 67 дней, сбросив половину своего веса. Спасательная операция попала на видео. Он уже очнулся и рассказал, что питался горохом и дождевой водой.