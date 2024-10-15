Пожирая себя: Как сибиряк выдержал 67 дней ада в лодке с мертвецами посреди Охотского моря

Россию потрясла новость о Михаиле Пичугине, которому удалось выжить после 2 месяцев в лодке с телами двух погибших родственников посреди Охотского моря. В беседе с Life.ru эксперт по безопасности, выживанию и спасатель Эд Халилов объяснил, благодаря чему такое чудо стало возможно. По его оценке, главный фактором мог стать переход организма в режим эндогенного питания, когда он начинает сам себя переваривать и потреблять свои мышечные ткани и жиры.

Спасение мужчины, два месяца дрейфовавшего в Охотском море. Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Халилов приступил к разбору этого случая, начав с психологических травм, которые Пичугин гарантированно заработал, поскольку люди социальные существа, и им тяжело переносить гибель других людей, особенно родных и близких, а выживший и вовсе провёл несколько недель с телами родственников в лодке.

«Вот даже простой тест — возьмите любого человека закройте его в своей квартире с едой, водой и Интернетом на 67 дней. Да он дома с ума может сойти за это время! Не говоря уже о том, что в условиях максимальной изоляции, время тянется совершенно по-другому, — когда ты день за днём ждёшь помощи, а её нет. В таких условиях психика человека гарантированно понесёт очень серьёзный урон. И в целом быть в ситуации, когда ты выжил, а два близких тебе человека — нет, это страшно и больно», — объяснил эксперт.

Следующий момент по поводу выживания. Есть правило, что человек может без еды обходиться 3 недели, а без воды всего 3 дня. Факт в том, что люди могут и 5, и 10, и даже больше дней находиться без воды. Без еды мы способны выживать и три недели, и четыре, и пять, однако в таких условиях протянуть 67 дней — это нонсенс, исключение, это не является правилом, отметил спасатель.

Михаил Пичугин (справа) с погибшими братом Сергеем и племянником. Обложка © Сахалинский Поисковый Спасательный отряд "СОВА"

При этом неизвестно, мог ли выживший Пичугин добывать себе рыбу, учитывая сложность самого процесса. Это выглядит красиво на рыбалке и на картинках, но в реальности у них и снастей могло не оказаться для такого занятия. Возможно, они имели какой-то запас съестного, но он заканчивается очень быстро, ведь речь идёт по троих людей, они ведь не сразу погибли, а, скорее всего, скончались от истощения.

Получается, что организм человека на голоде переходит в режим эндогенного питания, когда начинает сам себя переваривать и потреблять свои мышечные ткани и жиры. Мы видим, что человек в два раза похудел. Это, конечно, наносит вред здоровью. Сейчас ему придётся проходить очень долгий процесс восстановления и реабилитации. Эд Халилов Эксперт по выживанию

Халилов убеждён, что это абсолютно уникальный, исключительный случай. Он считает нужным досконально изучить обстоятельства случившегося.