«Едем китов смотреть»: Появилось последнее видео рыбака перед смертельным заплывом в Охотском море

Погибший в Охотском море Сергей Пичугин снял перед смертельным заплывом видео, на котором показал тот самый катамаран и предметы первой необходимости. Всё это мужчины взяли с собой в путешествие. Судя по кадрам RT , машина была забита полностью.

По кадрам понятно, что подготовка к поездке была основательная: лодка с мощным мотором грузоподъемностью до одной тонны, запасы еды, всё необходимое для экстремального путешествия. Мужчины были хорошими рыбаками и знали, куда едут. По словам бывшей жены выжившего Михаила Екатерины, они просто потерялись. На связь последний раз 15-летний Илья вышел 9 августа, а его отец Сергей — 2 августа. Мужчина постоянно переписывался с дочерью.