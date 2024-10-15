«Едем китов смотреть»: Появилось последнее видео рыбака перед смертельным заплывом в Охотском море
Погибший в Охотском море рыбак перед путешествием снял видео и показал лодку
Погибший в Охотском море Сергей Пичугин показал лодку, на которой они отправились на рыбалку. Обложка © Telegram / RT
Погибший в Охотском море Сергей Пичугин снял перед смертельным заплывом видео, на котором показал тот самый катамаран и предметы первой необходимости. Всё это мужчины взяли с собой в путешествие. Судя по кадрам RT, машина была забита полностью.
Видео снятое погибшим в Охотском море Сергеем Пичугиным. Видео © Telegram / RT
«Встречаемся с ребятами, москвичи, иркутяне, хабаровчане, и едем на Шантары на китов смотреть, рыбачить», — сказал Сергей.
По кадрам понятно, что подготовка к поездке была основательная: лодка с мощным мотором грузоподъемностью до одной тонны, запасы еды, всё необходимое для экстремального путешествия. Мужчины были хорошими рыбаками и знали, куда едут. По словам бывшей жены выжившего Михаила Екатерины, они просто потерялись. На связь последний раз 15-летний Илья вышел 9 августа, а его отец Сергей — 2 августа. Мужчина постоянно переписывался с дочерью.
Напомним, два брата и 15-летний сын одного из них отправились в плавание на катамаране «Байкат» 9 августа. Они вышли с мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, с намерением добраться до Сахалина, однако затем связь с ними была потеряна. Поисковые работы длились более месяца, но они ни к чему не привели. Лодку нашли рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края — почти в тысяче километров от изначального пункта назначения. Выжил только один мужчина. Он провёл в лодке 67 дней, похудев за это время на 50 кг. Спасательная операция попала на видео. Он уже очнулся и рассказал, что питался горохом и дождевой водой.