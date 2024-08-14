В Охотском море пропали двое мужчин и подросток

Спасатели МЧС России выдвинулись на поиски двух взрослых и 15-летнего подростка, пропавших в Охотском море на катамаране. Как сообщила пресс-служба ведомства, их поиски идут в акватории Сахалинского залива и Амурского лимана.

Спасатели МЧС выдвинулись на поиски трёх человек, пропавших в Охотском море. Видео © Telegram / МЧС России

"Из Хабаровска направлен борт Ми-8 МЧС России со спасателями. При себе у них есть необходимое снаряжение и оборудование для проведения поисково-спасательных работ на воде", — уточнили в МЧС.