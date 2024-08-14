В Охотском море пропали двое мужчин и подросток
Спасатели МЧС выдвинулись на поиски трёх человек, пропавших в Охотском море
Спасатели МЧС России выдвинулись на поиски двух взрослых и 15-летнего подростка, пропавших в Охотском море на катамаране. Как сообщила пресс-служба ведомства, их поиски идут в акватории Сахалинского залива и Амурского лимана.
Спасатели МЧС выдвинулись на поиски трёх человек, пропавших в Охотском море. Видео © Telegram / МЧС России
"Из Хабаровска направлен борт Ми-8 МЧС России со спасателями. При себе у них есть необходимое снаряжение и оборудование для проведения поисково-спасательных работ на воде", — уточнили в МЧС.
Спасатели обследовали уже 120 километров береговой линии Амурского лимана и свыше 700 квадратных километров акватории Сахалинского залива. На данный момент поиски результатов не принесли.
Ранее сообщалось о пропаже в Приморье легкомоторного самолёта. На борту Bristell RGRA-5500G находились супруги из Омска. Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова путешествовали по России на своём самолёте. Спустя сутки выяснилось, что воздушное судно потерпело крушение, супруги погибли.
МЧС России