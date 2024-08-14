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14 августа, 03:18

В Охотском море пропали двое мужчин и подросток

Спасатели МЧС выдвинулись на поиски трёх человек, пропавших в Охотском море

Спасатели МЧС России выдвинулись на поиски двух взрослых и 15-летнего подростка, пропавших в Охотском море на катамаране. Как сообщила пресс-служба ведомства, их поиски идут в акватории Сахалинского залива и Амурского лимана.

Спасатели МЧС выдвинулись на поиски трёх человек, пропавших в Охотском море. Видео © Telegram / МЧС России

"Из Хабаровска направлен борт Ми-8 МЧС России со спасателями. При себе у них есть необходимое снаряжение и оборудование для проведения поисково-спасательных работ на воде", — уточнили в МЧС.

Спасатели обследовали уже 120 километров береговой линии Амурского лимана и свыше 700 квадратных километров акватории Сахалинского залива. На данный момент поиски результатов не принесли.

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Ранее сообщалось о пропаже в Приморье легкомоторного самолёта. На борту Bristell RGRA-5500G находились супруги из Омска. Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова путешествовали по России на своём самолёте. Спустя сутки выяснилось, что воздушное судно потерпело крушение, супруги погибли.

Обложка ©

МЧС России

Оксана Попова
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