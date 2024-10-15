Сибиряк очнулся и рассказал, как спасся от гибели во время дрейфа в море с мертвецами
SHOT: Выживший на лодке в Охотском море питался горохом и пил дождевую воду
Эвакуация Михаила Пичугина на берег. Фото © Life.ru
Выживший после двухмесячного дрейфа на лодке в Охотском море Михаил Пичугин 20 дней плавал с телами своих погибших брата и племянника. Врач Магаданской областной больницы Юрий Леднёв рассказал SHOT, что пациент пришёл в себя и сообщил, что всё это время он питался горохом и дождевой водой. Мужчина собирал капли в ёмкости, чтобы продержаться в лодке без пресной воды.
Михаил Пичугин 20 дней плавал с телами погибших родственников выживший в Охотском море. Видео © SHOT
46-летний выживший дрейфовал в открытом море 67 дней. Большую часть времени ему пришлось провести с трупами родных. Михаил привязал брата и племянника к лодке, чтобы их не снесло во время шторма. Сам мужчина перед тем, как его поместили в реанимацию, успел рассказать, что запасы еды и воды у них быстро закончились (их было всего на две недели). После этого пришлось выкручиваться — пить дождевую воду и размачивать горох, чтобы его подольше хватило.
Оставаться на плаву в шторм лодке-катамарану помогал плавучий якорь. Опытные моряки рыбацкого «Ангела», которые заметили лодку в море, рассказали, что Пичугин действовал максимально профессионально, так как выжить в открытом море в такую погоду было почти невозможно. Первым от переохлаждения и обезвоживания скончался самый слабый на борту — 15-летний пацан, потом его отец.
Михаил после смерти близких обвесил лодку светоотражательными спасательными жилетами, чтобы её было лучше видно. После спасения мужчина несколько раз поел, сейчас он в реанимации. Врачи говорят, что жить будет.
Напомним, что два брата вместе с сыном одного из них отправились в плавание 9 августа. Они хотели добраться до Сахалина, чтобы парень смог увидеть китов. После того, как связь с ними была потеряна, поисковые работы продолжались два месяца, однако они ни к чему не привели. Лодку нашли рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края — почти за тысячу километров от изначального пункта назначения. Выжил только один мужчина. Он провёл в лодке 67 дней, похудев за это время на 50 кг. Спасательная операция попала на видео.