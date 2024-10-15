Сибиряк очнулся и рассказал, как спасся от гибели во время дрейфа в море с мертвецами

Выживший после двухмесячного дрейфа на лодке в Охотском море Михаил Пичугин 20 дней плавал с телами своих погибших брата и племянника. Врач Магаданской областной больницы Юрий Леднёв рассказал SHOT, что пациент пришёл в себя и сообщил, что всё это время он питался горохом и дождевой водой. Мужчина собирал капли в ёмкости, чтобы продержаться в лодке без пресной воды.

Михаил Пичугин 20 дней плавал с телами погибших родственников выживший в Охотском море. Видео © SHOT

46-летний выживший дрейфовал в открытом море 67 дней. Большую часть времени ему пришлось провести с трупами родных. Михаил привязал брата и племянника к лодке, чтобы их не снесло во время шторма. Сам мужчина перед тем, как его поместили в реанимацию, успел рассказать, что запасы еды и воды у них быстро закончились (их было всего на две недели). После этого пришлось выкручиваться — пить дождевую воду и размачивать горох, чтобы его подольше хватило.

Оставаться на плаву в шторм лодке-катамарану помогал плавучий якорь. Опытные моряки рыбацкого «Ангела», которые заметили лодку в море, рассказали, что Пичугин действовал максимально профессионально, так как выжить в открытом море в такую погоду было почти невозможно. Первым от переохлаждения и обезвоживания скончался самый слабый на борту — 15-летний пацан, потом его отец.