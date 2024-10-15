Стало известно, что спасло сибиряка от гибели во время двух месяцев дрейфа в море с мертвецами

От голодной смерти мужчину, который дрейфовал в Охотском море на лодке два месяца, мог спасти лишний вес и запасы еды. 46-летний житель Сахалина Михаил Пичугин до того, как повёз родственников смотреть на китов, весил 100 килограммов. В море он похудел в два раза — до 50 кг. Сейчас состояние путешественника, по данным SHOT, удалось стабилизировать, его везут в больницу.

Михаил Пичугин с семьёй. Фото © SHOT

Михаил жил в Улан-Удэ и работал вахтовиком на Сахалине. Во время летних каникул он пригласил к себе брата и его 15-летнего сына, чтобы показать нетронутую природу Шантарских островов. К этой роковой поездке мужчины готовились заранее: купили лодку «БайКат 470» и перевезли её к берегу Охотского моря. Набили её запасами еды и воды, взяли спальники. Собирались рыбачить и показать подростку гренландских китов, о чём пацан давно мечтал