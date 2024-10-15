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15 октября, 04:48

«Постараемся сейчас, жди!»: Рыбаки засняли спасение дрейфующего в Охотском море мужчины

Рыбаки сняли на видео спасение мужчины в Охотском море после двух месяцев дрейфа

Дальневосточная транспортная прокуратура показала видео спасения мужчины, два месяца дрейфовавшего в Охотском море на заглохшей лодке катамаранного типа. Его брат вместе с 15-летним подростком погибли и всё это время находились на борту.

«Понял, понял, понял. Постараемся сейчас, жди!» — говорит один из членов рыболовецкого судна, которое и обнаружило дрейфующую лодку.

Спасение мужчины, два месяца дрейфовавшего в Охотском море. Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Напомним, два брата и 15-летний сын одного из них отправилась в плавание на катамаране «Байкат» 9 августа. Они вышли из мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, с намерением добраться до города Оха в Сахалинской области, однако связь с ними была потеряна. Поисковые работы длились более месяца, но они к чему не привели. Лодку нашли рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края — почти в тысяче километров от изначального пункта назначения. Мужчину в тяжёлом состоянии везут в Магадан.

Родители пропавшей в Индонезии москвички опустили руки
Родители пропавшей в Индонезии москвички опустили руки
Обложка ©

Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Артур Лапсаков
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