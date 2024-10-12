Родители пропавшей в Индонезии москвички опустили руки

В беседе с SHOT родственники туристки рассказали, что пока Александра числится живой. Поиски шли два месяца и, к сожалению, не дали никаких результатов. Сначала поисковую операцию прекратила местная полиция, затем сами родственники перестали платить волонтёрам, которые искали женщину за деньги. Найти Александру не помогло и объявление о вознаграждении в 100 тысяч рублей.