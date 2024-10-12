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12 октября, 08:05

Родители пропавшей в Индонезии москвички опустили руки

SHOT: Поиски пропавшей в Индонезии девушки из Москвы остановлены

Поиски москвички, пропавшей в Индонезии, остановили. Родные готовят документы, чтобы признать 44-летнюю дизайнершу Александру Мордовину пропавшей без вести.

В беседе с SHOT родственники туристки рассказали, что пока Александра числится живой. Поиски шли два месяца и, к сожалению, не дали никаких результатов. Сначала поисковую операцию прекратила местная полиция, затем сами родственники перестали платить волонтёрам, которые искали женщину за деньги. Найти Александру не помогло и объявление о вознаграждении в 100 тысяч рублей.

Сейчас правозащитники и родственники собирают целый ряд документов, чтобы признать женщину пропавшей без вести. Они пытаются получить от полиции статус дела, а также информацию о том, какие были проведены работы, в том числе заключение о приостановке поисков.

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Напомним, москвичка на Бали в одиночку поехала на активный вулкан в день рождения и пропала. Местные власти проводили поиски без особого энтузиазма, так как у путешественницы не было специального разрешения на восхождения.

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Telegram / SHOT

Николай Рюмин
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