Родители пропавшей в Индонезии москвички опустили руки
SHOT: Поиски пропавшей в Индонезии девушки из Москвы остановлены
Поиски москвички, пропавшей в Индонезии, остановили. Родные готовят документы, чтобы признать 44-летнюю дизайнершу Александру Мордовину пропавшей без вести.
В беседе с SHOT родственники туристки рассказали, что пока Александра числится живой. Поиски шли два месяца и, к сожалению, не дали никаких результатов. Сначала поисковую операцию прекратила местная полиция, затем сами родственники перестали платить волонтёрам, которые искали женщину за деньги. Найти Александру не помогло и объявление о вознаграждении в 100 тысяч рублей.
Сейчас правозащитники и родственники собирают целый ряд документов, чтобы признать женщину пропавшей без вести. Они пытаются получить от полиции статус дела, а также информацию о том, какие были проведены работы, в том числе заключение о приостановке поисков.
Напомним, москвичка на Бали в одиночку поехала на активный вулкан в день рождения и пропала. Местные власти проводили поиски без особого энтузиазма, так как у путешественницы не было специального разрешения на восхождения.
Telegram / SHOT