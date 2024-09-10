Life.ru узнал, почему власти Индонезии не спешат искать пропавшую в районе вулкана россиянку

Пропавшая на Бали 44-летняя россиянка пошла на вулкан Ринджани, не имея официального разрешения. Именно это является причиной отсутствия масштабной поисковой операции. Родственники исчезнувшей больше недели назад Александры Мордовиной вынуждены самостоятельно оплачивать её поиски, пишет SHOT.

Пропавшая россиянка. Фото © SHOT

В разговоре с телеграм-каналом они рассказали, что сейчас данных о женщине нет ни у полиции, ни у Национального агентства по поиску. Перед посещением вулкана необходимо пройти регистрацию, чего женщина не сделала. Сотрудники местной поисково-спасательного ведомства обследовали местность в районе вулкана, но безрезультатно. Сейчас близкие оплачивают группу волонтёров, которые с помощью дронов осматривают территорию. К поискам женщины подключился консульский отдел Посольства РФ в Индонезии, дипломаты находятся на связи с родственниками.