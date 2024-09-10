Life.ru узнал, почему власти Индонезии не спешат искать пропавшую в районе вулкана россиянку
Пропавшая на Бали москвичка пошла на вулкан Ринджани без официального разрешения
Извержение вулкана Ринджани в 2014 году. Обложка © ТАСС / AP
Пропавшая на Бали 44-летняя россиянка пошла на вулкан Ринджани, не имея официального разрешения. Именно это является причиной отсутствия масштабной поисковой операции. Родственники исчезнувшей больше недели назад Александры Мордовиной вынуждены самостоятельно оплачивать её поиски, пишет SHOT.
Пропавшая россиянка. Фото © SHOT
В разговоре с телеграм-каналом они рассказали, что сейчас данных о женщине нет ни у полиции, ни у Национального агентства по поиску. Перед посещением вулкана необходимо пройти регистрацию, чего женщина не сделала. Сотрудники местной поисково-спасательного ведомства обследовали местность в районе вулкана, но безрезультатно. Сейчас близкие оплачивают группу волонтёров, которые с помощью дронов осматривают территорию. К поискам женщины подключился консульский отдел Посольства РФ в Индонезии, дипломаты находятся на связи с родственниками.
Напомним, ранее сообщалось, что москвичка на Бали в одиночку поехала на активный вулкан в день рождения и пропала. Ринджани — второй по высоте пик в Индонезии высотой 3726 метров. Чтобы на него подняться, нужно, в том числе пройти через джунгли с дикими обезьянами. Без гида восхождения запрещены.