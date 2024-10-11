Вмёрзшие в лёд ботинок с носком: На Эвересте нашли останки пропавшего 100 лет назад альпиниста
NG: На Эвересте нашли останки пропавшего 100 лет назад альпиниста Сэнди Ирвина
На Эвересте нашли, возможно, останки пропавшего 100 лет назад британского альпиниста Сэнди Ирвина. Съёмочная группа телеканала National Geographic (NG) обнаружила ботинок с фрагментами ноги, а также носок с инициалами A.C. Irvine (вторым именем альпиниста было Комин).
Сэнди Ирвин и ещё один альпинист Джордж Мэллори пропали во время экспедиции на Эверест в 1924 году. Фрагменты тела Мэллори были обнаружены в 1999 году, а местонахождение Ирвина до сих пор оставалось неизвестным. Причина гибели альпинистов также по сей день остаётся загадкой. Находки, сделанные журналистами, отправили на экспертизу.
«Открытие, сделанное командой National Geographic спустя 100 лет может добавить новые подсказки к одной из величайших неразгаданных тайн приключений всех времён», — говорится в сообщении телеканала.
Отметим, что первыми альпинистами, покорившими Эверест официально считаются новозеландец сэр Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей. Они совершили восхождение в 1953 году.
А на днях стало известно, что пятеро альпинистов из России погибли во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. В экстремальный поход планировали отправиться шесть человек, но в последний момент Валерий Шамало решил вернуться в лагерь из-за недомогания. Life.ru собрал все подробности трагедии. Известно, что один из погибших — Александр Душейко — повторил судьбу своего отца, который также сорвался с горы в Таджикистане. Сейчас тела россиян пытаются эвакуировать с горы. Стоимость такой операции — более 16 миллионов рублей.
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