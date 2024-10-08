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8 октября, 06:59

Группа из пяти альпинистов из России погибла на горе Дхаулагири в Непале

В Непале погибла группа альпинистов из РФ. Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова написала в социальных сетях, что тела пятерых человек нашли при облёте горы Дхаулагири. Один из них почуствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже.

«Валеру Шамало сняли с лагеря на [высоте] 6 100 [метров], эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», — сообщила Пиунова.

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Ранее российских альпинистов спасли в Пакистане. Команда из пяти человек, в которую входили Сергей Нилов, Михаил Миронов, Алексей Баутин, Сергей Миронов и Евгений Яблоков, отправилась на вершину горы Гашербрум IV. Спортсмены хотели найти тело погибшего год назад альпиниста Дмитрия Головченко. В результате на леднике произошёл обвал. Сергей и Михаил Мироновы получили травмы, Алексея Баутина и Евгения Яблокова нашли местные спасатели после обвала. Связь с Ниловым пропала, по некоторым данным, он мог погибнуть. Поиски Нилова продолжаются. Их уже эвакуировали в РФ.

Обложка ©

Unsplash / Heulwen Lewis

Матвей Константинов
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