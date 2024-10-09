Вертолёт не забрал тела погибших в Непале альпинистов из РФ из-за оргвопросов

Организационные нерешённые вопросы помешали вертолёту вылететь за телами российских альпинистов, погибших при восхождении на гору Дхаулагири в Непале. Об этом сообщает РИА «Новости». Воздушное судно должно было перевезти тела в базовый лагерь.

«Только к вечеру (8 октября — Прим. Life.ru) согласовали сумму для первичной эвакуации тел со склона в базовый лагерь на высоте 4650 метров. Эта сумма — 170 тысяч долларов (около 16,3 млн рублей — Прим. Life.ru). Вертолёт должен был вылететь утром, к сожалению, не вылетел. Причина – организационная», — пояснили в федерации альпинизма Ленинградской области.

Напомним, что пятеро российских альпинистов погибли 6 октября во время спортивного на гору Дхаулагири в Непале. Изначально на пик поднимались шесть альпинистов, но Валерий Шамало почувствовал себя плохо и принял решение вернуться в лагерь. Он рассказал, что пытался отговорить остальных от подъёма, но те были непреклонны.

Life.ru собрал все подробности трагедии и опубликовал большой материал о произошедшем. Компания, организовавшая тур, подтвердила, что туристы погибли при падении с высоты — один из альпинистов сорвался, а остальные не успели отстегнуться и упали следом. Их тела нашли лишь спустя два дня. Спасатели пытаются извлечь погибших из пропасти, но туда придётся спускаться на лебёдках. Также стало известно, что один из группы — Александр Душейко — повторил судьбу своего отца, который тоже погиб, сорвавшись с Пика Коммунизма в Таджикистане.