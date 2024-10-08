«Я понял — они уже не придут»: Выживший в Непале альпинист рассказал Life.ru, как дожидался друзей

Единственный выживший из группы российских альпинистов, поднимавшихся на гору Дхаулагири, Валерий Шамало, приняв решение не продолжать подъём, вернулся в лагерь и ждал товарищей всю ночь и всё утро. Когда остальные так и не спустились, стало понятно, что они уже не придут, рассказал уцелевший скалолаз в беседе с Life.ru.

«Я чай заварил. Ждал их всю ночь, ждал всё утро. После десяти часов я уже понял, что, если до сих пор не пришли, уже не придут, невозможно так долго спускаться», — вспоминает Шамало.

Скалолаз объяснил, что вечером в горах поднимается порывистый ветер и держаться вместе становится сложнее. Сейчас Валерий думает, что ему надо было настойчивее уговаривать группу подождать с подъёмом, ведь на тот момент светлое время суток уже заканчивалось. После того как скалолаз решил повернуть назад и отвязался, связь с товарищами некоторое время сохранялась. Он стал ждать их в лагере, заварил чай к ожидаемому времени их прибытия, ждал всю ночь, всё утро — в итоге понял, что они не придут.

Шамало добавил, что давно был знаком с организатором тура, тот всегда руководил подъёмами. Завтра Валерия должны выписать из больницы. Если всё будет в порядке, он вернётся домой, где его ждёт 88-летняя мама. После происшествия они ещё не общались — у пенсионерки нет телефона с доступом в Интернет. Тем не менее он говорил с дядей ещё до того, как о трагедии на Дхаулагири стало известно в Сети, и попросил его сразу успокоить маму.

Напомним, что пятеро российских альпинистов погибли 6 октября во время спортивного восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Изначально на пик поднимались шесть альпинистов, но Валерий Шамало почувствовал себя плохо и принял решение вернуться в лагерь. Он рассказал, что пытался отговорить остальных от подъёма, но те были непреклонны.