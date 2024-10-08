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8 октября, 08:11

Выжил только один: Что известно о гибели российских альпинистов в Непале

Опубликованы имена пятерых погибших российских альпинистов в Непале

Александр Душейко, Владимир Чистиков и Олег Круглов. Обложка © VK, Федерация альпинизма России / Александр Душейко, Владимир Чистиков, Олег Круглов

Александр Душейко, Владимир Чистиков и Олег Круглов. Обложка © VK, Федерация альпинизма России / Александр Душейко, Владимир Чистиков, Олег Круглов

Стали известны личности погибших россиян в Непале. Как пишет SHOT, Экспедиция была организована в начале сентябре питерской школой альпинизма. Руководителями отряда были самые опытные — Александр Душейко и Валерий Шамало. Первый — мастер спорта международного класса, второй — КМС. Вместе с ними в Непал отправились Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко, Дмитрий Шпилевой. В шесть утра 6 октября отряд выдвинулся из базового лагеря к вершине. Тела альпинистов обнаружили только сегодня во время утреннего облёта на вертолёте.

Дмитрий Шпилевой и Михаил Носенко. Фото © VK / Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко

Дмитрий Шпилевой и Михаил Носенко. Фото © VK / Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко

Альпинисты передвигались в связке. Трагедия случилась, когда один из них сорвался и полетел в пропасть с высоты около 7600 метров, утянув за собой остальных. Они не успели отцепиться от троса. Выжил лишь один участник группы — Валерий Шамало, который отказался от восхождения в последний момент из-за плохого самочувствия. Его доставили в Катманду. У погибших участников группы остались супруги и дети. За экспедицию каждый участник группы заплатил от 2 до 2,8к долларов (около 240 тысяч рублей).

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Ранее появилась новость о том, что в Непале во время восхождения на гору погибла группа туристов из России. Лишь один из них выжил, поскольку отказался подниматься в последний момент, почувствовав себя плохо.

Владимир Озеров
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