Выжил только один: Что известно о гибели российских альпинистов в Непале

Стали известны личности погибших россиян в Непале. Как пишет SHOT, Экспедиция была организована в начале сентябре питерской школой альпинизма. Руководителями отряда были самые опытные — Александр Душейко и Валерий Шамало. Первый — мастер спорта международного класса, второй — КМС. Вместе с ними в Непал отправились Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко, Дмитрий Шпилевой. В шесть утра 6 октября отряд выдвинулся из базового лагеря к вершине. Тела альпинистов обнаружили только сегодня во время утреннего облёта на вертолёте.

Дмитрий Шпилевой и Михаил Носенко. Фото © VK / Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко

Альпинисты передвигались в связке. Трагедия случилась, когда один из них сорвался и полетел в пропасть с высоты около 7600 метров, утянув за собой остальных. Они не успели отцепиться от троса. Выжил лишь один участник группы — Валерий Шамало, который отказался от восхождения в последний момент из-за плохого самочувствия. Его доставили в Катманду. У погибших участников группы остались супруги и дети. За экспедицию каждый участник группы заплатил от 2 до 2,8к долларов (около 240 тысяч рублей).