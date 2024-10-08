Один из погибших в Гималаях российских альпинистов повторил судьбу своего отца
Mash: Отец погибшего в Непале россиянина тоже сорвался со стены в Таджикистане
Александр Душейко. Обложка © VK / Александр Душейко
Одного из погибших в Непале альпинистов настигла судьба его родителя — отец Александра Душейко тоже разбился насмерть, упав со стены Пика Коммунизма (пик Исмаила Сомони), который находится в Таджикистане. Об этом сообщил Mash.
Напомним, Александр и четверо его спутников из России погибли при спортивном восхождении на гору Дхаулагири 6 октября. Группа насчитывала шесть человек в начале похода, но один из россиян почувствовал себя плохо в пути и решил вернуться назад, что и сохранило ему жизнь. По словам выжившего, он пробовал убедить товарищей возвратиться с ним, но те не согласились.
Life.ru публиковал текст со всеми известными к настоящему моменту деталями трагического происшествия. Организовавшая тур компания подтвердила, что альпинисты погибли при падении с высоты. Их группа продвигалась в связке и когда один из скалолазов сорвался, остальные не успели отстегнуться и упали следом за ним. Тела нашли только через два дня.