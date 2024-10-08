Один из погибших в Гималаях российских альпинистов повторил судьбу своего отца

Одного из погибших в Непале альпинистов настигла судьба его родителя — отец Александра Душейко тоже разбился насмерть, упав со стены Пика Коммунизма (пик Исмаила Сомони), который находится в Таджикистане. Об этом сообщил Mash.

Напомним, Александр и четверо его спутников из России погибли при спортивном восхождении на гору Дхаулагири 6 октября. Группа насчитывала шесть человек в начале похода, но один из россиян почувствовал себя плохо в пути и решил вернуться назад, что и сохранило ему жизнь. По словам выжившего, он пробовал убедить товарищей возвратиться с ним, но те не согласились.