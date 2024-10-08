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8 октября, 09:26

Погибли на спуске: Жена одного из альпинистов высказалась о трагедии в Непале

Жена погибшего в Непале альпиниста из РФ заявила, что группа погибла 6 октября

Жена альпиниста Александра Душейко подтвердила гибель своего супруга вместе с другими участниками группы, отправившимися покорять гору в Непале. Девушка в беседе с 360.ru рассказала, что муж и четверо его друзей погибли на спуске 6 октября.

«Это вся информация, которую я могу предоставить», — коротко ответила она.

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Напомним, группа из пяти альпинистов из России погибла на горе Дхаулагири в Непале. Один из экстремалов почувствовал себя плохо при восхождении и решил вернуться, это и спасло ему жизнь. Он также уговаривал своих товарищей повернуть назад, но они его не послушали. Life.ru рассказывал подробно о личностях погибших и всё, что известно о трагедии. В компании, организовавшей экспедицию, заявили, что причиной гибели россиян стало падение с высоты. Известно, что они шли в связке, но один сорвался в пропасть и утянул за собой остальных. Альпинисты должны были отцепиться, но не успели. Тела обнаружили спустя два дня после трагедии.

Обложка ©

freepik/rawpixel.com

Алёна Зиновьева
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