В Непале назвали причину гибели российских альпинистов, к делу подключилось посольство
Компания: Причиной гибели российских альпинистов в Непале стало падение с высоты
Причиной гибели российских альпинистов в Непале стало падение с высоты, сообщили журналистам в компании IAM Trekking & Expedition, организовавшей экспедицию. Вылет вертолёта, с которого увидели тела наших соотечественников, состоялся утром.
«Состоялся вылет вертолёта для проведения поисково-спасательных работ... По предварительным данным, причиной гибели стало падение с большой высоты», — сказал собеседник ТАСС.
Директор компании Пемба Джангбу Шерпа сообщал, что в последний раз россияне выходили на связь около 11:00 утра воскресенья. Тем временем Посольство РФ в Непале подтвердило факт гибели наших соотечественников. Дипломаты держат связь с координаторами поисково-спасательных мероприятий и властями страны.
Напомним, группа из пяти альпинистов из России погибла на горе Дхаулагири в Непале. Один из экстремалов почувствовал себя плохо при восхождении и решил вернуться, став единственным выжившим. Life.ru рассказывал о личностях погибших и всё, что известно о трагедии.
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