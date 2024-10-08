В Непале назвали причину гибели российских альпинистов, к делу подключилось посольство

Причиной гибели российских альпинистов в Непале стало падение с высоты, сообщили журналистам в компании IAM Trekking & Expedition, организовавшей экспедицию. Вылет вертолёта, с которого увидели тела наших соотечественников, состоялся утром.

«Состоялся вылет вертолёта для проведения поисково-спасательных работ... По предварительным данным, причиной гибели стало падение с большой высоты», — сказал собеседник ТАСС.