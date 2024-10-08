Зона смерти на Эвересте и гора-людоед в Непале: где чаще всего погибают альпинисты

Несколько дней назад группа из пяти российских альпинистов погибла на горе Дхаулагири в Непале. Причиной трагедии стал срыв связки. Сегодня, 8 октября, появилась информация, что их тела до сих пор не могут поднять из пропасти. Знали ли любители экстрима, что в некоторых культурах Дхаулагири в Непале называют горой-людоедом? Или они решили попытать удачу и отправились в опасное путешествие намеренно? Чтобы не повторить роковой ошибки, Life.ru рассказывает про самые опасные для альпинистов места.

Канченджанга, 8586 метров

Смертельно опасная гора Канченджанга. Фото © Wikipedia / Aaron Ostrovsky

Третья по высоте вершина мира расположена на границе Индии и Непала. Её называют горой пяти сокровищ, но для альпинистов она стала символом опасности. Смертность при восхождении достигает 22%, и эта цифра неуклонно растёт. Также Канченджангу называют «гора-женщина», по легенде, название появилось из-за мистической гибели всех женщин-альпинисток, желавших покорить её. Лишь 190 человек смогли взобраться на вершину, и единственная женщина, сумевшая это сделать и вернуться, — Джинетт Харрисон. К сожалению, через полтора года она погибла при восхождении на другую гору.

Монблан, около 5000 метров

Почему Монблан не удаётся покорить. Фото © Wikipedia / Matthieu Riegler

«Белая гора» расположена в Западных Альпах, известна не только своей красотой, но и трагическими происшествиями. Здесь погибло 165 человек в двух авиакатастрофах. Но даже для альпинистов Монблан — опасное место. За два века восхождений здесь погибло несколько тысяч человек. Снежные лавины, непредсказуемая погода и труднодоступные маршруты делают гору опаснее, даже чем Эверест.

Дхаулагири, 8167 метров

Самые опасные горы мира: Дхаулагири. Фото © Wikipedia / Solundir

«Белую вершину мира» называют горой-людоедом. Именно тут погибли российские альпинисты 5 октября. По статистике, 16% из всех, кто пытался покорить Дхаулагири в Непале, погибли. Сильные лавины и неприступные склоны делают её одной из самых опасных вершин.

Фицрой, 3405 метров

Почему на вершине горы Фицрой умирают альпинисты. Фото © Wikipedia / Todor Bozhinov

Гора расположена в Аргентине и, несмотря на сравнительно небольшую высоту, представляет собой серьёзный вызов. Отвесная скала высотой 600 метров, непредсказуемая погода и короткий сезон восхождений делают её очень сложной. В среднем только один человек в год успешно покоряет гору Фицрой.

Эверест, 8849 метров

На какой высоте Эвереста начинается «зона смерти». Фото © Wikipedia / shrimpo1967

Самое опасное испытание рискнувших покорить Эверест ждёт на высоте 8000 метров — тут начинается так называемая зона смерти. На этой высоте воздух настолько разрежён, что даже самые опытные альпинисты нуждаются в кислородных баллонах, чтобы выжить. Лавины, обвалы, обморожения — эти опасности ежегодно уносят жизнь многих людей.

Именно в «зоне смерти» находится Радужная долина — грустное напоминание о тех, кто не смог покорить Эверест. Яркие костюмы, кислородные баллоны и палатки, разбросанные по склонам, словно молчаливые свидетели трагедий смотрят на живых. По оценкам, здесь покоится около 200 тел, точная цифра неизвестна.

Аннапурна, 8091 метр

Самая опасная гора в мире — Аннапурна. Фото © Wikipedia / HerrK

Аннапурна, расположенная в Гималаях, является, вероятно, самой опасной горой в мире. Статистика неумолима: более трети альпинистов, пытавшихся покорить её, нашли здесь своё вечное упокоение. В 2014 году на склонах Аннапурны произошла трагедия, которая унесла жизнь 39 человек, попавших в снежную бурю и лавину.

Нангапарбат, 8125 метров

Почему Нангапарбат не удаётся покорить. Фото © Wikipedia / Tahsin Anwar Ali

«Гора-убийца» в пакистанских Гималаях долгое время имела печальное лидерство по количеству погибших альпинистов, пока Эверест не «перехватил» у неё эту трагическую пальму первенства. В 1953 году в попытках покорить её вершину погибло сразу 62 человека.