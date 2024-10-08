Зона смерти на Эвересте и гора-людоед в Непале: где чаще всего погибают альпинисты
Горы с давних времён привлекают любителей экстрима. Но не всем удаётся пережить восхождение. Life.ru рассказывает про самые опасные для альпинистов маршруты.
Несколько дней назад группа из пяти российских альпинистов погибла на горе Дхаулагири в Непале. Причиной трагедии стал срыв связки. Сегодня, 8 октября, появилась информация, что их тела до сих пор не могут поднять из пропасти. Знали ли любители экстрима, что в некоторых культурах Дхаулагири в Непале называют горой-людоедом? Или они решили попытать удачу и отправились в опасное путешествие намеренно? Чтобы не повторить роковой ошибки, Life.ru рассказывает про самые опасные для альпинистов места.
Канченджанга, 8586 метров
Смертельно опасная гора Канченджанга. Фото © Wikipedia / Aaron Ostrovsky
Третья по высоте вершина мира расположена на границе Индии и Непала. Её называют горой пяти сокровищ, но для альпинистов она стала символом опасности. Смертность при восхождении достигает 22%, и эта цифра неуклонно растёт. Также Канченджангу называют «гора-женщина», по легенде, название появилось из-за мистической гибели всех женщин-альпинисток, желавших покорить её. Лишь 190 человек смогли взобраться на вершину, и единственная женщина, сумевшая это сделать и вернуться, — Джинетт Харрисон. К сожалению, через полтора года она погибла при восхождении на другую гору.
Монблан, около 5000 метров
Почему Монблан не удаётся покорить. Фото © Wikipedia / Matthieu Riegler
«Белая гора» расположена в Западных Альпах, известна не только своей красотой, но и трагическими происшествиями. Здесь погибло 165 человек в двух авиакатастрофах. Но даже для альпинистов Монблан — опасное место. За два века восхождений здесь погибло несколько тысяч человек. Снежные лавины, непредсказуемая погода и труднодоступные маршруты делают гору опаснее, даже чем Эверест.
Дхаулагири, 8167 метров
Самые опасные горы мира: Дхаулагири. Фото © Wikipedia / Solundir
«Белую вершину мира» называют горой-людоедом. Именно тут погибли российские альпинисты 5 октября. По статистике, 16% из всех, кто пытался покорить Дхаулагири в Непале, погибли. Сильные лавины и неприступные склоны делают её одной из самых опасных вершин.
Фицрой, 3405 метров
Почему на вершине горы Фицрой умирают альпинисты. Фото © Wikipedia / Todor Bozhinov
Гора расположена в Аргентине и, несмотря на сравнительно небольшую высоту, представляет собой серьёзный вызов. Отвесная скала высотой 600 метров, непредсказуемая погода и короткий сезон восхождений делают её очень сложной. В среднем только один человек в год успешно покоряет гору Фицрой.
Эверест, 8849 метров
На какой высоте Эвереста начинается «зона смерти». Фото © Wikipedia / shrimpo1967
Самое опасное испытание рискнувших покорить Эверест ждёт на высоте 8000 метров — тут начинается так называемая зона смерти. На этой высоте воздух настолько разрежён, что даже самые опытные альпинисты нуждаются в кислородных баллонах, чтобы выжить. Лавины, обвалы, обморожения — эти опасности ежегодно уносят жизнь многих людей.
Именно в «зоне смерти» находится Радужная долина — грустное напоминание о тех, кто не смог покорить Эверест. Яркие костюмы, кислородные баллоны и палатки, разбросанные по склонам, словно молчаливые свидетели трагедий смотрят на живых. По оценкам, здесь покоится около 200 тел, точная цифра неизвестна.
Аннапурна, 8091 метр
Самая опасная гора в мире — Аннапурна. Фото © Wikipedia / HerrK
Аннапурна, расположенная в Гималаях, является, вероятно, самой опасной горой в мире. Статистика неумолима: более трети альпинистов, пытавшихся покорить её, нашли здесь своё вечное упокоение. В 2014 году на склонах Аннапурны произошла трагедия, которая унесла жизнь 39 человек, попавших в снежную бурю и лавину.
Нангапарбат, 8125 метров
Почему Нангапарбат не удаётся покорить. Фото © Wikipedia / Tahsin Anwar Ali
«Гора-убийца» в пакистанских Гималаях долгое время имела печальное лидерство по количеству погибших альпинистов, пока Эверест не «перехватил» у неё эту трагическую пальму первенства. В 1953 году в попытках покорить её вершину погибло сразу 62 человека.
Эти горы не просто величественные пики, они грозные и непредсказуемые силы природы, где мечты о покорении часто заканчиваются катастрофой. Life.ru рассказывал подробно о личностях погибших и всё, что известно о трагедии. Альпинисты шли в связке, но один сорвался в пропасть и утянул за собой остальных.
«Шедеврум»